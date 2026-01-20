鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-20 11:18

知情人士指出，這些因素在內部討論中始終佔據核心地位。

在台灣與川普政府近期達成的一項大規模貿易協議中，台積電被視為有機會同時實現上述兩大目標。

根據規劃，台積電將在美國展開史無前例的擴張，預計投入數百億美元，在亞利桑那州興建多座晶片製造工廠（晶圓廠），使該州的總廠區數量接近 12 座。

川普政府於上週四公布這項協議，內容包括台灣承諾在美國投資超過 2,500 億美元，作為交換，美國將把對台灣商品的關稅降至 15%。此外，台灣還將提供額外 2,500 億美元的信用保證，以進一步推動對美投資。

這筆金額已涵蓋台積電先前承諾的 1,650 億美元投資，用於興建 6 座先進邏輯晶片（為先進運算提供動力）廠，以及 2 座負責先進封裝的晶片廠（提供支援功能）。

根據新協議，台積電預期還將宣布更多亞利桑那州的邏輯晶片廠計畫，並持續將更先進的製程能力引入美國。台積電也表示，2026 年的資本支出最高可能達 560 億美元。

除了美國，台積電的全球擴張腳步也在加快。知情人士透露，公司正評估進軍阿拉伯聯合大公國，但由於該國與中國關係密切，相關計畫可能需要美國批准。

同時，台積電正在德國興建首座晶圓廠，並已於 2024 年在日本啟用新廠。

區域專家指出，這些投資動向顯示，在全球 AI 熱潮推動下，台積電和台灣政府在半導體產業地緣政治格局以及全球 AI 蓬勃發展帶來的機會方面，考量正在改變。

從川普到拜登的美國歷屆政府，都將吸引台積電赴美設廠視為發展本土製造能力的關鍵策略。另一方面，中國也持續加快自製晶片的腳步。

《WSJ》指出，台積電如今已不再只是配合政策運作的製造商，而是逐漸成為擁有自身戰略考量的全球級半導體巨擘，其企業發展方向未必完全與台灣政府利益一致。

加上台灣本地土地與電力資源有限，長期而言，恐難以支撐晶圓廠無止境擴張的需求。

台灣經濟部長龔明鑫表示，台灣晶片製造商有必要因應各地市場的訂單需求，維持「適度的全球布局」，但他也強調，台灣仍將是全球晶片生產的核心重鎮。

不過，部分分析師認為，未來數十年內，台積電的先進製造產能有相當一部分可能會移出台灣，這種趨勢恐將改變所謂的「矽盾」理論，即台灣與台積電在全球供應鏈中的關鍵地位，足以嚇阻中國動武，並促使美國在必要時出手防衛。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前暗示，台灣的安全不在於晶圓廠，而在於美國的態度。

他指出，川普才是保護台灣的關鍵，因此台灣必須讓他滿意。

喬治城大學安全與新興科技中心研究員 Sam Bresnick 也指出，「矽盾」概念正以多種方式出現裂痕，各界必須重新思考台積電在其中所扮演的角色。

台積電的經濟實力

台積電成立於 1987 年，由前德州儀器 (TXN-US) 高層張忠謀與台灣政府及其他合作夥伴共同創立，已發展成為全球高效能處理器的主導製造商。

尤其在 AI 資料中心、汽車及行動裝置所使用的晶片領域，台積電正占據關鍵地位，客戶包括輝達、蘋果與超微半導體 (AMD-US) 等科技巨擘。其市值約 1.7 兆美元，為全球第六大上市公司。

多年來，台積電的發展利益與台灣政府逐漸緊密結合。我國在公司創立初期即提供資金支持，目前同時扮演監管者與最大股東的角色，透過國家發展基金持有近 7% 的股份。

隨著美中 AI 競賽白熱化，台積電在全球科技供應鏈中的重要性進一步提升，也讓台灣的戰略地位備受關注。中國國家主席習近平去年 11 月釋出加大對台施壓的訊號，引發外界對武力衝突的擔憂。

考慮到潛在的軍事衝突以及地震等其他可能造成營運中斷的風險，台積電高層多年來持續尋找新的設廠地點。

知情人士透露，2019 年夏天，台積電管理委員會成員曾赴美考察，評估在紐約、德州、亞利桑那州及華盛頓州擴張產能的可行性。

這次考察行程最終促成台積電在亞利桑那州興建首座可生產先進晶片的海外晶圓廠。

該廠於 2024 年底啟用，部分建設資金來自美國 2022 年通過的《晶片與科學法案》，為輝達、超微半導體等客戶生產半導體產品。

台灣部分批評賴清德政府的聲音指控說他，放任美國取得過多台積電的製造產能，正逐步削弱台灣的安全。

中國官方也趁勢加以抨擊，一名發言人更形容賴清德是「出賣台灣的專家」，指責他將寶貴的技術拱手讓給美國。

另有分析人士對「矽盾」理論持保留態度，指出美國長期以來本就有多重理由防衛台灣，儘管官方立場仍維持戰略模糊。

《WSJ》指出，一旦中國對台灣採取軍事行動，勢將衝擊全球最繁忙的航運要道之一，同時也會加劇對日本與南韓的安全威脅，這兩個美國盟友境內皆駐有數萬名美軍。

賴清德去年也曾以類似角度說明此一議題，表示國際社會關注台灣，主要基於區域穩定考量，「這才是原因，與台積電並沒有直接關聯。」

台積電下一代製造仍在台灣

在川普第一任期內，美國官員便曾討論向台積電等晶片製造商提供補貼，以強化美國在先進半導體領域的能力。

值得注意的是，儘管台積電持續擴大在亞利桑那州的投資，但當地仍面臨諸多挑戰，包括水資源短缺以及具備相關技術能力的人才不足。

台灣國家智庫「民主、社會與新興科技研究院」負責人張智程指出，台灣長期培育的人才庫與成熟的製造生態系，使其在半導體製造領域的領先地位短期內不太可能被美國取代。

他直言，在美國生產最先進晶片「成本極高且效率不彰」。

台積電執行長魏哲家於 2025 年底表示，因應客戶需求，公司正規劃加快腳步，將目前僅在台灣使用的最先進製程技術引進亞利桑那州。

不過，《WSJ》認為，等到這些技術在美國正式投產時，台積電預計已在台灣啟用下一代製造能力。

部分分析師指出，受限於晶圓廠建置時程漫長，以及台積電持續在台灣擴產，至少在下個十年中期之前，其大部分先進製造、設計與研發活動仍將集中在台灣。

威斯康辛大學麥迪遜分校 AI 計畫負責人 Matt Seitz 表示，若要達到「在台灣以外擁有具備實質規模、可信度的新增製造能力」，時間點可能落在 2030 至 2035 年之間。