鉅亨網新聞中心 2026-01-17 22:00

台積電 (2330-TW) 正以前所未有的資本支出規模，全面押注人工智慧（AI）時代的長期成長。隨著先進製程與封裝成本快速攀升，台積電未來十年的獲利能力，將高度取決於 AI 需求是否如預期持續擴張；不過，分析指出，一旦市場降溫，這家全球最大晶圓代工廠也將成為承擔風險最深的企業。

台積電別無選擇只能相信客戶的成長預測！AI若降溫風險誰來扛？（圖：Shutterstock）

根據《The Next Platform》報導，面對外界對 AI 是否過熱的質疑，台積電董事長暨總裁魏哲家坦言，公司內部同樣感受到壓力。

魏哲家坦言，由於未來幾年資本支出金額高達約 520 億至 560 億美元，一旦對市場需求判斷失準，後果對台積電來說恐將相當嚴重。

為此，他在近三至四個月間密集與客戶往來，甚至進一步接觸客戶的終端用戶，希望從需求最前線確認 AI 投資的真實性。

魏哲家指出，自己已與主要雲端服務業者進行深入交流，從對方提供的營運數據與實際案例來看，AI 確實正在帶動業務成長，不僅營收表現穩健，財務狀況也相當健全。

他形容，這些客戶的資金實力相當雄厚，整體財務結構甚至比台積電本身還要寬裕。

不過，台積電的財務表現事實上遠比魏哲家形容的來得亮眼。2025 年，公司全年營收攀升至 1,224.2 億美元，年增率達 35.9%，再度改寫歷史新高；淨利則達 551.8 億美元，年增 51.3%，占營收比重超過 45%。

同一期間，台積電投入約 409 億美元進行資本支出，主要用於擴充先進製程的蝕刻與封裝產能。

分析指出，對晶圓代工產業而言，這類投資本就帶有高度前瞻性，企業往往必須在需求尚未完全明朗之前，先行為未來數年的市場布局押注。

先進製程成本飆升，台積電以 AI 溢價撐住毛利

《The Next Platform》指出，在積極布局未來需求的同時，台積電也清楚認知到，先進製程的經濟門檻正快速拉高。

公司財務長黃仁昭就於法說會中表示，隨著設備價格上漲與製程日益複雜，晶圓製造成本多年來持續攀升，且上升速度仍在加快。

以製程節點來看，2 奈米（N2）的單位製造成本已明顯高於 3 奈米（N3），而未來 1.4 奈米 A14 世代的成本壓力，預期將進一步放大。

另一方面，隨著亞利桑那州及台灣以外其他海外晶圓廠陸續擴建，公司毛利率已受到約 2% 至 3% 的影響。

在更先進製程投產後，包括目前已於亞利桑那生產的 4 奈米晶圓，毛利率下滑幅度可能擴大至 3% 至 4%。

有利的一面在於，台積電具備將先進製程價值轉化為實質獲利的能力。

隨著晶片設計對效能與能效要求持續拉高，客戶幾乎沒有其他選擇，只能採用成本更高的先進電晶體與製程技術，特別是在 AI 超級運算相關元件上，對高效能、低功耗的需求更為迫切，而市場也願意為此支付更高價格。

這使 AI 運算逐漸回歸高效能運算（HPC）的核心邏輯。長期以來，HPC 的發展方向始終以性能極大化為首要目標，成本考量居於次要地位，這與雲端運算強調每瓦效能的成本效率，或企業級 IT 系統以適度超額配置、長期攤提成本的模式形成明顯對比。

產品週期空窗期浮現，台積電營運動能暫歇

分析認為。台積電現有產品線已進入階段性高點，市場正等待下一波產品週期帶動需求再度升溫。

基於於 CPU、GPU 和 AI XPU 等產品將於 2026 年下半年陸續上市，台積電第四季營運動能較前幾季略為放緩，單季營收季增 1.9%，達 337.3 億美元，但仍將年增幅維持在 25.5% 的高水準。

獲利表現方面，台積電 2025 年第四季淨利達 163.1 億美元，年增 40.7%，季增 8%。

製程結構上，3 奈米毛利率預期將於今年內回升至公司平均水準；不過，2 奈米製程預計於 2026 年下半年量產，初期勢必對整體獲利造成稀釋。

市場普遍認為，新增的製造成本多半將由晶片設計商吸收，並最終透過產品定價反映至終端市場，形成持續的成本轉嫁循環。

摩爾定律退場，半導體進入高成本時代

根據《The Next Platform》，若從成本結構的變化來看，支撐半導體產業長達數十年的關鍵前提已不復存在。

過去六十年間，電晶體成本持續下降，使晶片在效能提升的同時，得以承擔更多功能並擴大應用範圍。

然而，隨著製程微縮的經濟效益逐步消失，這一成長模式已難以延續，摩爾定律實質上早已退場，就如同丹納德定律在本世紀初失去效力一般。

不過，這並不代表半導體技術的進步失去價值。相反地，在製程、架構與先進封裝愈發複雜的背景下，晶片性能的提升變得更加關鍵，而市場也逐漸接受，為更高難度的工程技術支付更高成本，已成為不可避免的趨勢。

因此，儘管台積電在公布 2025 年第四季財報後，市場反應熱烈，但從管理層的表述中不難看出，未來成長並非毫無代價。

為了持續推升營收規模，台積電勢必擴大投資力度，且每一項技術突破，都必須以更高的定價來回收成本。

這也代表，晶片設計業者將成為首波承壓者，而相關成本最終仍會透過產品與服務價格，反映至終端市場，成為消費者必須承擔的一環。

回顧技術演進歷程，台積電在過去五年間累計投入約 1,670 億美元的資本支出，以及 300 億美元的研發經費，才得以從 2020 年底的 5 奈米量產階段，逐步推進至 2025 年底即將量產的 2 奈米世代。

即便在疫情衝擊最劇烈的時期，公司仍持續推進 7 奈米製程，同時展開 3 奈米的前期研發，為後續世代奠定技術基礎。

十年賭局啟動，台積電投資規模全面放大

為了實現十年目標，台積電資本支出和研發投入都在增加，雖然該公司沒有透露具體增加多少，但可以合理推測，增加的幅度將會相當大。

公司指出，近三年累計資本支出約 1,010 億美元，而未來三年的投資規模預期將明顯放大。

在擴張產能的同時，台積電仍將與主要客戶保持密切協作，審慎規畫產能配置，以確保在不同景氣循環下維持合理的產能利用率。

定價策略方面，公司強調將以長期價值為核心，而非短期市場波動；並透過深化與供應鏈合作、提升製造效率，以及在不同製程節點間進行更有效率的產能調配，來對沖成本上升壓力，維持整體獲利能力。

展望中長期，市場普遍認為，若台積電在 2026 年至 2030 年間累計資本支出上看 2,500 億美元，並不令人意外。

相較之下，在生成式 AI 快速起飛的 2021 至 2024 年期間，台積電的投資節奏其實相對穩定，四年平均年度資本支出約 316 億美元，僅隨 3 奈米製程逐步量產於 2022 年略為上調。

要維持目前高於同業的獲利水準，台積電勢必在未來創造比 2025 年更高的營收規模，才能支撐持續攀升的資本支出與研發投入。

在 AI 蓬勃發展的 2021 年至 2024 年間，台積電的資本支出相對平穩，四年間平均為 316.5 億美元，而且隨著 3 奈米製程製程的逐步應用，2022 年也只是略有上升。

這樣的獲利結構，建立在台積電於先進製程與封裝領域競爭對手有限的前提之上；一旦三星、英特爾等對手在技術或產能上形成實質挑戰，且市場供需關係趨於平衡，價格壓力勢將浮現。

目前整體情勢仍偏向需求強於供給，短期內有利於台積電的議價能力。未來若高頻寬記憶體產能擴張速度加快，供應鏈是否出現鬆動，也將成為檢驗這一產業判斷的重要指標。

台積電營收超預期，AI 成為關鍵成長引擎

台積電 2025 年實際營收表現，較市場原先的財務模型預估高出約 100 億美元，不僅展現需求韌性，也反映其獲利能力優於預期。

在先進製程與封裝領域具備高度競爭優勢的情況下，市場普遍認為，台積電在 2026 年將每股盈餘推升至 50 美分具備相當基礎；作為對照，2024 年與 2025 年每股盈餘分別為 40.5 美分與 45.1 美分。

輝達在截至去年 10 月的過去 12 個月中，每股盈餘達 55.8 美分，顯示即便台積電在製造端擁有更高的產業集中度，相關優勢並未完全反映在最終獲利水準上。

市場關注的核心問題，在於 AI 相關需求究竟將如何持續拉動台積電的營運成長。

對此，《The Next Platform》根據公司近期公開說法，以及對歷史數據與產業趨勢的推算，大致勾勒出了 AI 業務在台積電整體營收中的比重變化。

台積電過去曾揭露，由 AI 晶片（涵蓋 GPU、各類 XPU 及網路晶片）帶動的晶圓代工與先進封裝收入規模。

在最近一次法說會中，公司進一步指出，至 2025 年，AI 加速器相關產品的營收占比將達「接近十幾個百分點」。

若以約 19.2% 作為估算基準，這代表 AI 加速器（主要為 GPU 與 XPU）的營收規模約為 235 億美元。

進一步納入 AI 網路晶片後，推估 2025 年整體 AI 相關營收可達約 334 億美元，約占公司總營收的 27.3%。

《The Next Platform》認為，2024 年台積電的 AI 收入為 131.3 億美元，佔總收入的 14.6%。這代表 2025 年到 2025 年，其 AI 收入將成長 3.54 倍。

放眼中期，台積電目前預期，在 2024 年至 2029 年的五年期間內，AI 加速器相關業務將維持年複合成長率達 50% 以上的水準。

若以約 57.5% 作為中值推算，並以 2024 年約 102 億美元的 AI 加速器晶圓代工與封裝收入為基礎，至 2029 年，該業務規模有望擴大至達到 985 億美元。

若再加計 AI 網路晶片，整體 AI 相關營收在未來五年間，極有可能超過台積電 2025 年的全年營收水準。

值得注意的是，這一預期較台積電於 2024 年 4 月所提出的中長期展望更為樂觀，但與公司在 2025 年下半年更新的預測方向一致。