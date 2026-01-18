鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-18 16:00

以犀利看空聞名的逆向投資者、《Gloom, Boom & Doom Report》出版人麥嘉華（Marc Faber）近日對西方經濟前景提出極為悲觀的評估，直言未來十年內全球金融體系勢必出現劇烈變化，其中最具指標性的轉折，便是美元逐步喪失其全球儲備貨幣的核心地位。

他並與知名投資評論員 Grant Williams 共同指出，真正的資本主義早在數十年前就已消亡，如今主導西方經濟體的，是一種以權力與關係為核心的「裙帶資本主義」。

所謂的裙帶資本主義（crony capitalism）又稱官僚資本主義，指的是一種表面上是市場經濟、實際上由權力與關係主導的經濟體系，企業成敗不再完全取決於市場競爭與效率，而是高度仰賴與政府或權力核心的關係。

麥嘉華認為，美元目前的儲備貨幣地位處於「中度不安全」狀態。雖然美元仍是全球最重要的儲備貨幣，但其占比已呈現長期下滑趨勢。

根據國際貨幣基金（IMF）2025 年第三季 COFER 數據，美元在已揭露的外匯儲備中占比降至 56.9%，創 1994 年以來新低，也低於前兩季的 57.1% 與 58.5%。

分析指出，這並非對美國或聯準會的信任危機，而是各國央行持續進行儲備多元化，以及匯率變動所致。

2025 年美元指數表現疲弱，成為十多年來最差的一年，背後原因包括聯準會降息、龐大財政赤字，以及政策方向高度不確定。

雖然美元占比已自 2001 年的 72% 高峰大幅下滑，但仍明顯高於歐元、日元與人民幣等其他貨幣。

麥嘉華警告，長期貨幣超發與政府債務膨脹，終將侵蝕美元信用。即便在地緣政治緊張時，美元避險需求可能短暫回升，但長期貶值趨勢難以逆轉。

市場分析指出，美元地位的變化並非劇烈轉折，而是一個緩慢展開的調整過程。各國央行近年逐步提高澳幣、加幣及人民幣等貨幣的配置比重，顯示官方部門正有意降低對單一貨幣的依賴風險。

麥嘉華也提醒，若未來地緣政治情勢再度升溫，例如中美關係惡化或區域衝突爆發，美元仍可能因避險需求而短暫走強，但從長期角度來看，其價值下行的趨勢難以扭轉。

自由市場已死？裙帶資本主義成主流

麥嘉華與 Williams 皆指出，西方經濟體早已背離自由市場運作的初衷，當前主導體系更接近一種由權力與關係網絡支撐的「裙帶資本主義」。

自 1980 年代起，央行與政府角色不斷擴張，對市場的干預愈來愈深，雖推升了金融資產價格，卻未能同步改善多數民眾的生活條件，反而讓實質收入長期停滯。

麥嘉華進一步指出，長達數十年的低利率政策催生龐大資產泡沫，真正受惠者集中在金融體系與少數高資產族群，約僅占人口的 1% 至 5%；相較之下，70% 的美國民眾仍必須依賴固定薪資維生，財富分配失衡日益明顯。

Williams 則形容，政府如今已成為市場中最具影響力的參與者，透過各種政策手段支撐現有結構。

這種模式在歷史上屢次出現，往往短期內刺激經濟活動，卻在長期削弱成長動能並加劇社會不穩。麥嘉華也引用歷史經驗指出，過度依賴貨幣寬鬆的社會，最終多以經濟衰退告終。

在現實層面，美國債務問題持續惡化，兩黨對於削減赤字缺乏明確共識，2026 年財政缺口恐以數兆美元計。

消費端的變化亦反映出風險升高，美國聯準會數據顯示，2025 年循環性消費信貸持續下滑，顯示民眾心態已由樂觀轉為保守，對通膨升溫與經濟衰退的疑慮正在累積。

亞洲與新興市場，被視為下一波贏家

相較於對西方經濟的保留態度，麥嘉華對亞洲及其他新興市場展現出更高的信心。

他指出，自 1978 年中國推動改革開放以來，龐大人口逐步脫離貧困，整體生活水準出現結構性躍升；同時，俄羅斯、東歐與越南等地從計畫經濟轉向市場機制後，也在成長動能與社會發展上獲得明顯成果。

麥嘉華認為，亞洲社會在面對不利環境時展現出更強的適應能力，福利體系相對薄弱，反而促使民眾更積極投入工作、創業與資本累積。

在投資布局上，他特別點名東南亞國家如泰國與印尼，以及拉丁美洲的巴西、哥倫比亞與印度，皆具備中長期潛力。

這些市場整體估值水準明顯低於美國，兼具人口結構優勢與相對中立的地緣政治位置。

麥嘉華預期，只要未爆發全面性戰爭，新興市場在 2026 年仍有機會持續領先成熟經濟體。

數據也顯示，2025 年新興市場指數報酬率高達 34.4%，大幅超越美股，反映全球資金已逐漸轉向這些成長型市場。

避開紙幣，擁抱貴金屬

在資產策略上，麥嘉華強烈建議投資人應盡量避開紙本貨幣，將重心轉向實體貴金屬。

他認為，在長期貨幣寬鬆與不斷印鈔的環境下，持有現金幾乎注定遭到侵蝕，反而可能成為資產配置中風險最高的一環。

麥嘉華也以極端例子說明其立場，表示即便身處最受限制的環境，只能選擇單一資產，他仍會毫不猶豫配置在黃金與白銀之上。

就市場現況來看，金價已站上每盎司 4,500 美元關卡，白銀則約在 82 美元水準。

麥嘉華指出，與股市相比，貴金屬整體仍屬低估區間，相關礦業股的評價更顯偏低，具備放大報酬的潛力。

反觀包括輝達與特斯拉在內的科技類股，他警告泡沫風險日益明顯，多數個股多年來缺乏實質表現，指數上漲主要仰賴少數大型權值股支撐。

基於此，他建議投資組合可納入收益率 7%-10% 的高股息股票作為防禦配置，並同步分散至新興市場與實體資產，以降低整體波動風險。

戰爭風險升高，金融體系恐瞬間失靈

麥嘉華進一步示警，當前國際局勢已累積足以引爆全球性衝突的各項因素。中美對立升溫、歐洲安全情勢不穩，加上全球供應鏈高度集中且脆弱，使整體風險顯著放大。

他認為，一旦大型戰爭爆發，關鍵基礎設施如網路、電力與供水系統可能同時受衝擊，金融體系恐難以正常運作。

在這樣的極端情境下，麥嘉華質疑數位資產的實際避險能力，認為比特幣等加密貨幣可能因系統中斷而失去功能；相對而言，具備實體形態的黃金與白銀，反而能在混亂中凸顯其價值。

資本保全，勝過追逐高報酬

麥嘉華的分析基礎來自長期歷史循環觀點與奧地利學派的經濟思維。他認為，現行金融與貨幣體系本身已難以長久維持，投資策略應以降低風險、控制虧損為優先，而非一味追求高報酬。

展望未來， 2026 年全球經濟恐面臨結構性轉折，西方國家衰退風險升高，但亞洲與部分新興市場仍可能成為主要成長動能。

麥嘉華也提醒，市場從來不是純理性的舞台，恐懼與貪婪會不斷放大波動，短期走勢難以預測；然而從長期角度來看，具備實體價值的資產，以及仍處成長階段的新興市場，更有機會脫穎而出。