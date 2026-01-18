全球央行瘋囤黃金！衛報：美元正在失去信譽
鉅亨網編譯莊閔棻
專家指出，在全球局勢愈發動盪之際，各國中央銀行正加速增加黃金儲備，將其視為對抗金融與地緣政治風險的重要保險。
根據《衛報》報導，近來多國央行同步加快黃金布局，在短時間內大幅增加持有量。這股趨勢打破過去數十年以外幣資產為主的儲備思維，也在地緣政治風險升溫下，成為推動金價走高的重要因素。
在美國政府挑戰美國聯準會（Fed）獨立性、引發市場震盪之際，金價本週一度飆升至每盎司 4,643 美元的歷史新高。
分析師預期，今年金價甚至可能突破每盎司 5,000 美元。
隨著美國總統川普多次衝擊以規則為基礎的國際秩序，官方機構與私人投資者紛紛轉向黃金。過去十年間，黃金在各國央行儲備中的占比幾乎翻倍，突破 25%，來到近 30 年新高。
儘管金價上漲本身推高了黃金占比，但專家指出，更關鍵的原因在於全球市場的不確定性升高。
資產管理公司 Carmignac 首席經濟學家 Raphaël Gallardo 指出，從地緣政治的視角來看，世界正逐步走出由美國主導的相對穩定時期，轉向衝突頻仍的新階段，而美國近年的作為，正反映出一種更接近「叢林法則」的現實。
他指出，無論是私人資金還是主權投資人，愈來愈多人認為以美元計價的戰略性儲備資產已不再絕對可靠，因為這些資產存在被迅速凍結甚至沒收的風險。
隨著美國聯準會與國會公信力下滑，美元作為全球貨幣體系「名義支點」的信任基礎也正逐步動搖。
黃金於官方儲備的角色正在改變
官方儲備向來是全球貨幣體系不可或缺的基石，扮演各國貨幣背後的安全後盾。
這些儲備通常由主要國際貨幣（如美元、歐元、日元與英鎊），搭配黃金、政府債券及國際貨幣基金（IMF）相關資產所構成，目的在於強化市場信心，並在金融動盪時協助穩定匯率。
在過去近一百年間，美元長期居於核心地位，不僅是各國央行最主要的儲備選項，也成為全球金融體系運作的關鍵潤滑劑，以及國際貿易最重要的交易媒介。
相較之下，加密貨幣的熱潮已明顯降溫。進入 2025 年後，市場資金重新回流至更具歷史信任基礎的資產，黃金再次成為投資人眼中的首選避險工具。
回顧歷史，全球貨幣制度曾長期以黃金作為價值錨定，各國承諾可將紙鈔兌換為固定數量的黃金，反映出人類數千年來對這種貴金屬的信賴。
然而，隨著 1970 年代經濟動盪加劇，時任美國總統尼克森宣布切斷美元與黃金的兌換關係，也間接終結了布列敦森林制度。
自此之後，主要貨幣匯率開始在國際市場中隨供需自由波動。
然而近年來，美元的全球地位則出現鬆動跡象。分析人士指出，這與美國川普政府政策走向的不確定性密切相關，包括政治力介入貨幣政策、財政結構日益承壓，以及華盛頓頻繁動用制裁工具。
俄羅斯在入侵烏克蘭後，其央行海外儲備遭到凍結的案例，更成為各國重新審視美元風險的重要轉折點。
沒有替代者的世界 金融體系回歸黃金
即便如此，美元的影響力雖有所減弱，卻仍未被排除在全球體系之外。數據顯示，美元在各國央行外匯儲備中的占比，已由十年前約 66% 降至目前的約 57%。
不過，經濟學界普遍認為，這並非因為美元被其他貨幣取代，而是全球仍缺乏具備同等深度與流動性的替代選項。
在此情況下，官方機構轉而提高黃金配置比重，將資金投入這項歷史最悠久、也最被廣泛信任的價值儲藏工具。
在此背景下，黃金重新成為焦點。去年 6 月，在金價大漲推動下，黃金正式超越歐元，成為僅次於美元的全球第二大官方儲備資產。
Gallardo 形容，當美元「無可替代」，黃金自然再次「閃耀」，回歸凱因斯口中的「野蠻遺跡」，即一種不屬於任何國家、也不是任何人債務的資產。
根據景順（Invesco）對 50 家央行的調查，約一半央行計畫進一步增加黃金儲備，三分之二則有意將存放在海外的黃金運回國內金庫。
景順官方機構主管 Rod Ringrow 指出，俄烏戰爭後，儲備資產「武器化」的概念浮現，促使央行重新思考：黃金應該存放在哪裡，才能真正確保安全。
倫敦金庫的政治風險浮現
長期以來，全球多數中央銀行選擇將黃金儲備存放於倫敦、瑞士或紐約等國際金融重鎮，這些城市因具備成熟的市場機制與相對穩定的政治、經濟環境，而成為全球黃金交易與保管的核心據點。
其中，英格蘭銀行扮演關鍵角色，為全球約 70 家官方機構提供黃金保管與結算服務。其位於倫敦市中心地下深處的金庫，存放約 40 萬根金條，總價值超過 5,000 億美元。
不過，基於政治風險日益浮現，近年來要求各國央行將黃金「運回國內」的聲浪逐漸升高。
例如，委內瑞拉在英格蘭銀行存放、價值約 20 億美元的黃金，因英國政府不承認其現政權而遭到凍結，至今無法動用；俄羅斯亦曾向比利時施壓，原因在於其大量遭凍結的外匯與儲備資產存放於該國。
在此背景下，尋求遣返海外黃金的不僅限於塞爾維亞，印度、匈牙利與土耳其等國也陸續加入行列。
同時，波蘭則已完成一項大規模行動，將二戰期間分別運往倫敦、美國與加拿大的數百噸黃金，陸續運回本國金庫。
早在 2010 年代，德國便率先啟動黃金回流計畫。當時，德國在政治層面承受來自美國與法國的壓力，要求將存放於兩國、規模達數千噸的黃金儲備逐步運回國內。
這批黃金原先是在冷戰時期，出於對蘇聯可能入侵的安全考量，被轉移至美國與法國保管。
誰在買黃金？
經濟學者指出，積極增加黃金儲備的國家，多半是地緣政治風險相對較高、對國際局勢變化特別敏感的經濟體。
世界黃金協會的統計顯示，截至去年 9 月的一年間，各國央行的黃金淨購買量年增約 10%，其中以波蘭、哈薩克與亞塞拜然的增幅最為顯著。
相較之下，美國依舊是全球最大的官方黃金持有國，總儲量超過 8,000 噸，被視為世界領先者。不過，其位於諾克斯堡的主要金庫，自 1950 年代以來便未進行全面的官方審計。
並非所有國家都選擇擁抱黃金。英國政府在 1997 年至 2007 年，時任財政大臣 Gordon Brown 任內，曾大規模出售黃金儲備，在總量約 715 噸的情況下拋售超過一半，當時金價仍處於歷史低檔。
至於加密資產的角色，部分學者認為其長期重要性可能逐步上升，未來或可與傳統貨幣與黃金並列為儲備選項之一。
然而，考量到加密貨幣價格波動劇烈、技術與監管仍在發展階段，且潛在風險尚未完全消除，各國央行目前仍採取審慎觀望的態度。
國際金融協會（IIF）經濟學家 Jonathan Fortun 指出，儘管黃金的戰略地位正在回升、加密資產可能隨後跟進，但在可預見的未來，能真正撼動美元地位的資產仍屈指可數。
他也提醒：「我認為，如果我們真的到了用黃金進行物物交換的地步，美元的地位下降並不是主要問題。那將是第二輪效應，我們將面臨許多其他問題。」
- 金價創46年最佳紀錄，還能追嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉黃金遭獲利了結連跌兩日 本周仍有近2%漲幅
- 川普覬覦格陵蘭引爆北約危機？《巴隆》警告：恐衝擊美歐關係、動搖美元霸權
- 川普真的不打伊朗了？美媒曝：美軍航母與歐洲盟國持續進駐中東
- 逼賣格陵蘭！川普點名歐洲「8國」加徵關稅、2月起實施、最高加徵至25%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇