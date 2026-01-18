鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-18 13:20

全球央行瘋囤黃金！衛報：美元正在失去信譽。（圖：Shutterstock）

‌



在美國政府挑戰美國聯準會（Fed）獨立性、引發市場震盪之際，金價本週一度飆升至每盎司 4,643 美元的歷史新高。

分析師預期，今年金價甚至可能突破每盎司 5,000 美元。

隨著美國總統川普多次衝擊以規則為基礎的國際秩序，官方機構與私人投資者紛紛轉向黃金。過去十年間，黃金在各國央行儲備中的占比幾乎翻倍，突破 25%，來到近 30 年新高。

儘管金價上漲本身推高了黃金占比，但專家指出，更關鍵的原因在於全球市場的不確定性升高。

多國央行不僅加碼黃金，還積極將存放在海外的黃金運回國內，同時降低對美元資產的依賴。

資產管理公司 Carmignac 首席經濟學家 Raphaël Gallardo 指出，從地緣政治的視角來看，世界正逐步走出由美國主導的相對穩定時期，轉向衝突頻仍的新階段，而美國近年的作為，正反映出一種更接近「叢林法則」的現實。

他指出，無論是私人資金還是主權投資人，愈來愈多人認為以美元計價的戰略性儲備資產已不再絕對可靠，因為這些資產存在被迅速凍結甚至沒收的風險。

隨著美國聯準會與國會公信力下滑，美元作為全球貨幣體系「名義支點」的信任基礎也正逐步動搖。

黃金於官方儲備的角色正在改變

官方儲備向來是全球貨幣體系不可或缺的基石，扮演各國貨幣背後的安全後盾。

這些儲備通常由主要國際貨幣（如美元、歐元、日元與英鎊），搭配黃金、政府債券及國際貨幣基金（IMF）相關資產所構成，目的在於強化市場信心，並在金融動盪時協助穩定匯率。

在過去近一百年間，美元長期居於核心地位，不僅是各國央行最主要的儲備選項，也成為全球金融體系運作的關鍵潤滑劑，以及國際貿易最重要的交易媒介。

相較之下，加密貨幣的熱潮已明顯降溫。進入 2025 年後，市場資金重新回流至更具歷史信任基礎的資產，黃金再次成為投資人眼中的首選避險工具。

然而，隨著 1970 年代經濟動盪加劇，時任美國總統尼克森宣布切斷美元與黃金的兌換關係，也間接終結了布列敦森林制度。

自此之後，主要貨幣匯率開始在國際市場中隨供需自由波動。

然而近年來，美元的全球地位則出現鬆動跡象。分析人士指出，這與美國川普政府政策走向的不確定性密切相關，包括政治力介入貨幣政策、財政結構日益承壓，以及華盛頓頻繁動用制裁工具。

俄羅斯在入侵烏克蘭後，其央行海外儲備遭到凍結的案例，更成為各國重新審視美元風險的重要轉折點。

沒有替代者的世界 金融體系回歸黃金

即便如此，美元的影響力雖有所減弱，卻仍未被排除在全球體系之外。數據顯示，美元在各國央行外匯儲備中的占比，已由十年前約 66% 降至目前的約 57%。

不過，經濟學界普遍認為，這並非因為美元被其他貨幣取代，而是全球仍缺乏具備同等深度與流動性的替代選項。

無論是英鎊、歐元、日元，或人民幣，都尚未形成足以承擔全球儲備貨幣角色的規模與影響力。

在此背景下，黃金重新成為焦點。去年 6 月，在金價大漲推動下，黃金正式超越歐元，成為僅次於美元的全球第二大官方儲備資產。

Gallardo 形容，當美元「無可替代」，黃金自然再次「閃耀」，回歸凱因斯口中的「野蠻遺跡」，即一種不屬於任何國家、也不是任何人債務的資產。

根據景順（Invesco）對 50 家央行的調查，約一半央行計畫進一步增加黃金儲備，三分之二則有意將存放在海外的黃金運回國內金庫。

景順官方機構主管 Rod Ringrow 指出，俄烏戰爭後，儲備資產「武器化」的概念浮現，促使央行重新思考：黃金應該存放在哪裡，才能真正確保安全。

倫敦金庫的政治風險浮現

其中，英格蘭銀行扮演關鍵角色，為全球約 70 家官方機構提供黃金保管與結算服務。其位於倫敦市中心地下深處的金庫，存放約 40 萬根金條，總價值超過 5,000 億美元。

例如，委內瑞拉在英格蘭銀行存放、價值約 20 億美元的黃金，因英國政府不承認其現政權而遭到凍結，至今無法動用；俄羅斯亦曾向比利時施壓，原因在於其大量遭凍結的外匯與儲備資產存放於該國。

早在 2010 年代，德國便率先啟動黃金回流計畫。當時，德國在政治層面承受來自美國與法國的壓力，要求將存放於兩國、規模達數千噸的黃金儲備逐步運回國內。

這批黃金原先是在冷戰時期，出於對蘇聯可能入侵的安全考量，被轉移至美國與法國保管。

誰在買黃金？

世界黃金協會的統計顯示，截至去年 9 月的一年間，各國央行的黃金淨購買量年增約 10%，其中以波蘭、哈薩克與亞塞拜然的增幅最為顯著。

相較之下，美國依舊是全球最大的官方黃金持有國，總儲量超過 8,000 噸，被視為世界領先者。不過，其位於諾克斯堡的主要金庫，自 1950 年代以來便未進行全面的官方審計。

並非所有國家都選擇擁抱黃金。英國政府在 1997 年至 2007 年，時任財政大臣 Gordon Brown 任內，曾大規模出售黃金儲備，在總量約 715 噸的情況下拋售超過一半，當時金價仍處於歷史低檔。