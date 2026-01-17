search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

資金湧入貴金屬 專家：去美元化再起尋找避風港 幣圈接力反彈

鉅亨網記者陳于晴 台北

2026 年開年，A 股持續上漲，雖然本周市場經歷了一些回跌，但資金並未全面撤離，反而流向防禦性資產。FXTM 富拓首席中文市場分析師盧曉暘分析，地緣政治正轉向「叢林法則」，委內瑞拉與伊朗危機推升金價破 4600 美元、銀價破 90 美元新高。隨著全球「去美元化」再起，加上主要央行普遍寬鬆與非美資產崛起，金價今年內有望突破 5000 美元，比特幣雖漲幅跑輸貴金屬，但近期有轉強態勢。

cover image of news article
資金湧入貴金屬 專家：去美元化再起尋找避風港 幣圈接力反彈。(圖：shutterstock)

彭博數據顯示，採礦股年初至今分別上漲約 7 至 10%，超過黃金現貨年初以來的 6.9% 及大盤 0.7% 的升幅。同時，港股亦呈現類似趨勢，本周在恆生指數橫盤整固時貴金屬類股，尤其是以金、銅礦量為主的公司走勢十分堅挺，顯示機構資金并沒有撤出相關類股，反而趁著大市回調時再加大股票部位，背後究竟有什麼因素在推動著走勢﹖


2026 年 1 月初，美國對委內瑞拉的行動加劇地緣政治緊張，再加上近期伊朗的情況，全球市場避險情緒高漲。金價衝破 4600 美元／盎司，白銀價突破 90 美元／盎司，創近年新高。盧曉暘指出，這不僅是短期事件衝擊，更凸顯全球局勢從傳統規則基礎（rule-based）轉向局部叢林法則（jungle law）的長期趨勢，各國在國際法框架下行事日益不確定，促使央行加速去美元化並擴大貨幣貶值交易（debasement trade）的範圍與幅度。

全球局勢變遷加速去美元化進程，內瑞拉事件，疊加伊朗危機等熱點，削弱多邊合作框架；多國央行增加黃金儲備，對沖美元主導風險。市場分析顯示，此事件直接刺激金價上漲，作為避險資產需求激增；銀價則受益於供應鏈風險與工業需求。Metals Focus 預測，2026 年金價可能因此突破 5000 美元，受去美元化與地緣風險推動。

此外，各國法幣轉向寬鬆，歐洲央行延續低息，亞洲國家刺激經濟，各主要經濟體的實際貨幣價值持續下跌，令黃金白銀更為受惠，因此機構投資者加大黃金白銀配置，第一季上漲動能強勁。

更值得關注的是，華爾街根基動搖，進一步放大「拋售美國」交易。美國新一季財報開鑼，金融股受川普呼籲信用卡利率上限 10 % 影響，周一（12 日）整體曾急滑 1.56%，雖尾市收復，卻未能跟隨標普 500 破頂。同時，美國司法部傳票可能就聯準會總部翻新工程向主席鮑爾提出刑事訴訟，聯準會獨立性再受威脅，動搖投資者對美元資產信心。美元匯率回跌、公債殖利率上升、金價再創新高，皆反映「去美元化」加速，削蝕美股溢價根基，為押注非美資產者帶來重大利多。

加密貨幣方面，比特幣 2025 年全年跑輸黃金，但近兩天反彈趨勢明顯，現報約 96800 美元，預料 1 月 有望挑戰 98400 至 99400 美元，若突破 100000 美元心理關卡，可能引發強勁程式交易盤及市場買盤，投資者可密切關注相關的短線機會。

以太幣在 14 日也跟隨比特幣出現了單日上升 7% 並突破了近期的高點，似乎兩幣相互確認了短線轉強，短線目標可能因此指向 3500。


文章標籤

去美元化地緣政治黃金白銀加密貨幣

相關行情

台股首頁我要存股
恆生指數26795.37-0.29%
現貨黃金4582.70-0.69%
現貨白銀89.28-3.29%
比特幣95146.43-0.60%
以太幣3288.26-0.75%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty