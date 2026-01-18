鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-01-18 21:50

未來一周，市場將聚焦於美國個人消費支出 (PCE) 與國內生產毛額 (GDP) 數據，以便了解在近期美國就業數據改善後，聯準會 (Fed) 可能何時降息。日本央行 (BOJ) 周五 (23 日) 利率決議也備受矚目。此外，市場還將關注中國最新 GDP 數據、美國、歐元區、日本、英國、澳洲等國採購經理人指數 (PMI) 初值及英國通膨數據。

此外，世界經濟論壇 (WEF) 本周將在瑞士達沃斯登場，包括美國總統川普在內的多位世界領袖跟央行總裁將發表演說。與此同時，美股財報季持續進行，Netflix、嬌生與英特爾等產業巨擘將陸續公布最新一季成績單。

本週操盤筆記 (0119-0123)

1. 美 PCE 與英歐加 CPI 數據

Fed 首選通膨指標 PCE 將於周四 (22 日) 出爐，備受市場關注。強勁的通膨數據加上就業數據轉好，恐降低 Fed 今年第一季再次降息機率。根據 LSEG 數據，市場目前僅完全消化今年 7 月降息 1 碼的預期，即便 Fed 提前在 6 月降息機率仍大，但 4 月降息機率僅 37%，本月和 3 月降息機率則更低。近期，摩根士丹利在美國非農就業數據公佈後也一改預期，認為 Fed 今年會在 6 月跟 9 月降息。

歐元區與加拿大周一 (19 日) 將公布去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 數據，預計這些數據不會改變市場對兩地利率維持不變預期，英國周三 (21 日) 公布的 12 月 CPI 則可能成為英國央行 (BoE) 何時降息的關鍵指標，日本兩天後也將公布最新通膨數據。分析師預估，英國 12 月 CPI 恐受基期效應影響而小幅上升，但未來數月預計將呈現下降趨勢。

2. 中、日、印尼央行利率決議

中國人民銀行周二 (20 日) 將公佈貸款市場報價利率 (LPR)，1 年期與 5 年期料將分別維持在 3% 跟 3.5% 不變，印尼央行周三(21 日) 也預計將維持在 4.75% 不變，即便近幾周印尼盾兌美元匯率因貿易表現疲軟、利差擴大以及財政擔憂而承壓走低。

BOJ 也將在周五 (23 日) 公布最新利率決議及季度展望報告，市場普遍預估將維持在 0.75% 不變，並給出對日本經濟成長率和通膨率的最新估值。日元兌美元匯率也備受關注，此前日本財務大臣片山皋月曾稱準備採取措施應對日元過度貶值。日元疲軟一直是政策制定者關注的焦點，市場正密切關注當局是否會出手干預匯市。

3. 中韓 GDP

中國周一將公佈一系列經濟數據，其中最引人注目的是 2025 年 GDP 數據。根據 ING 預估，中國去年末季 GDP 將放緩至 4.5%，全年成長率 5%，固定資產投資則可能進一步跌到負值，年減 3.2%，零售銷售成長速度將放緩至 0.9%，但工業生產料將在外部需求支撐下反彈至 5% 年成長率。此外，70 城房價數據可能顯示房價成長放緩的趨勢將持續到年底。

南韓去年末季 GDP 將在周四出爐，ING 預估，經季調後的季增率將從上一季 1.3% 放緩至 0.4%。隨著南韓政府現金補貼計畫退場，私人消費可能會放緩。在晶片產業強勁表現的推動下，出口和設施投資則預計將持續改善。

4. 美股財報季

美股周一適逢馬丁路德金恩紀念日休市一天，周二恢復正常交易，當天串流媒體巨頭 Netflix 將公布去年第四季成績單，該公司近期與派拉蒙旗下天空之舞和華納兄弟探索 (WBD) 之間的收購戰而備受矚目。