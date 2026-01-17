鉅亨網新聞中心 2026-01-17 20:00

據報，美國總統川普是在波斯灣沿岸多國與以色列於最後關頭展開密集外交斡旋後，最終才被說服，放棄對伊朗發動軍事打擊的計畫，避免一場可能引爆中東局勢的衝突。

根據英國《每日電訊報》報導，沙烏地阿拉伯、卡達與阿曼在 14 日晚間緊急致電美國政府，勸說川普推遲軍事行動，讓伊朗有機會展現所謂的「善意」。

‌



與此同時，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也加入勸說行列，敦促川普暫緩對伊朗的空襲計畫。

報導稱，14 日深夜，川普似乎從一觸即發的軍事行動中退後一步，表示他已獲得「伊朗境內的殺戮行為將停止」的承諾。

伊朗外交部長於 15 日回應表示，伊朗目前「沒有（處決）計畫」，並強調在卡拉季市抗議活動中被捕的 26 歲男子 Erfan Sultani 不會被判處死刑。

對此，川普表示：「這是好消息，希望這種情況能持續下去。」

報導指出，在本週稍早，川普曾向伊朗抗議者公開表示「援助將至」，同時警告伊朗當局，若再有更多人喪生，美方將對伊朗發動空襲。

一名沙烏地阿拉伯高級官員透露，阿拉伯國家展開了一場「漫長、緊張、最後階段的外交行動」，目的在於說服川普給伊朗一次機會，同時警告軍事行動可能帶來「嚴重的反噬效應」。

該名官員直言：「為了降低整個地區遭到轟炸的風險，我們度過了一個不眠之夜。」他並補充，相關磋商仍在持續，希望能「鞏固已建立的互信，維持目前的良好氛圍」。

《金融時報》指出，土耳其、埃及等國也呼籲美方保持克制，警告對伊朗動武不僅可能衝擊周邊國家安全，也恐對全球油氣價格造成劇烈影響。