鉅亨網新聞中心 2026-01-13 16:30

在美國總統川普第二任期強勢回歸、公開揚言「必須擁有格陵蘭」之際，向來被視為華府最親密歐洲盟友之一的丹麥，正經歷一場前所未有的對美信任崩塌。

川普揚言奪格陵蘭引爆信任危機！丹麥民調：美國與俄羅斯並列為安全風險來源。（圖：Shutterstock）

根據《紐約客》報導，從政界、學界到一般民眾，丹麥社會對美國的觀感急轉直下，甚至首次將美國與俄羅斯並列為安全風險來源。

‌



最新民調顯示，高達 41% 的丹麥人視美國為威脅，92% 認為丹麥未來應更多依靠歐洲、而非美國來保障安全。

丹麥軍情單位的年度威脅評估報告也首度警告，美國「不再排除對盟友動用武力的可能性」。

川普也多次在公開場合、專訪與社群平台上宣稱，美國「無論如何都會得到格陵蘭」，並以國家安全與礦產資源為理由合理化其立場。

屬於丹麥、卻高度自治的北極島嶼格陵蘭，因戰略位置與稀土資源而成為華府眼中的關鍵目標。

丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）罕見以強硬語氣回應，強調格陵蘭「不出售，也不可能被武力吞併」。

她警告，若美國對任何北約盟國動武，「一切就都完了」。

然而，美國方面的動作卻不斷升高緊張情勢。美國不僅被揭露加強在格陵蘭的情報蒐集，還任命路易斯安那州州長為「格陵蘭問題特使」，直言使命是「讓格陵蘭成為美國的一部分」，丹麥政府則拒絕承認其合法性。

超級大西洋主義動搖 丹麥的失落與震驚

自 911 事件以來，丹麥奉行所謂「超級大西洋主義」，在外交與軍事上高度配合美國政策，曾派遣數千名士兵前往伊拉克與阿富汗，付出 52 名官兵陣亡的沉重代價。

正因這段緊密合作歷史，美國如今對丹麥領土完整的輕率態度，令丹麥政界倍感震驚。

丹麥國會議員 Ida Auken 便是典型例子。她曾深受美國政治文化吸引，辦公室裡至今仍掛著甘迺迪與歐巴馬的照片，象徵她「曾經仰望的美國」。

但她坦言，如今選民對美國的恐懼，甚至超過對俄羅斯。

Auken 對美國的失望還有其他原因，包括美國日益加劇的「貧窮與極端財富」對比，以及矽谷科技文化不受約束的權力。

但她表示，川普對格陵蘭的覬覦和對清潔能源的蔑視，讓她產生了一種前所未有的感受。 她說：「在極短時間內，我們經歷了難以置信，繼而近乎哀悼，就像我們在哀悼與美國的關係。」

除了領土爭議，丹麥也在經濟層面感受到壓力。川普政府以「國家安全」為由，叫停由丹麥能源巨頭沃旭（Ørsted）主導、已完成近九成的美國「革命風」離岸風電計畫，重創丹麥最引以為傲的綠能產業。

同時，美國還對外國製造風機展開調查，可能祭出高關稅。學者指出，這些手段符合「混合戰爭」特徵，透過經濟、政治與輿論施壓，迫使對手讓步。

丹麥學界憂心，若美國政策持續反覆無常，將重挫歐洲企業對美投資信心。

民意反撲：抵制美貨、遠離美國

赴美旅遊人數年減近兩成，丹麥外交部更發布赴美風險警示。

丹麥學者指出，完善的社會安全網，讓丹麥人有餘裕以「價值選擇」作為消費與行動依據。

川普的強硬路線，也意外加速丹麥對歐洲的重新靠攏。向來對歐盟抱持保留態度的丹麥，近年開始支持歐洲防務自主。佛瑞德里克森直言，歐洲必須「抖落灰燼，振翅重生」。

法國總統馬克宏公開聲援丹麥，強調格陵蘭問題是「所有歐洲人的警鐘」。丹麥王室亦透過象徵性行動，加強對格陵蘭的連結與尊重。

面對美國的威脅與失序，Auken 選擇以一句美國鄉村歌手桃莉 · 巴頓（Dolly Parton）的名言總結心境：「我們無法指揮風向，但可以調整船帆。」