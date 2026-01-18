川普否認提名戴蒙任聯準會主席！揚言起訴摩根大通對他「去銀行化」
鉅亨網編譯莊閔棻
美國總統川普於週六（17 日）表示，他從未向摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙（Jamie Dimon）提出出任美國聯準會（Fed）主席的邀請，直接否認《華爾街日報》日前的相關報導。
根據《路透》報導，川普在 Truth Social 的貼文中痛批《華爾街日報》一篇報導，該報導稱他曾提議由戴蒙出任聯準會主席。
川普同時表示，他計畫在未來兩週內對摩根大通提起訴訟，指控該銀行因 2021 年 1 月 6 日美國國會大廈事件而「錯誤且不當地」對他進行「去銀行化」處置。
川普在貼文中表示，《華爾街日報》頭版文章聲稱他曾提名戴蒙出任聯準會主席，但這一說法「完全是假的」，他從未提出過這樣的邀請。
他質疑，為何《華爾街日報》在刊登報導前沒有直接向他本人查證，否則只需一句「沒有」，事件便可就此結束。
同時，川普也在貼文中澄清了外界的另一項傳聞，否認曾考慮讓戴蒙出任美國財政部長的傳言。
他表示，雖然外界被「引導相信」他曾提出這項可能性，但事實上「從沒有過這樣的提議，甚至連想都沒想過。」
川普同時盛讚現任財政部長貝森特（Scott Bessent）表現出色，形容其為「超級明星」，並反問：「既然他做得這麼好，為什麼我要換將他換成戴蒙？」
川普最後批評稱《華爾街日報》未盡到基本的「事實查核」責任，並警告若持續如此，其「本已岌岌可危的公信力將進一步下滑」。
