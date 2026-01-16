Fed施密德：降息恐讓通膨惡化

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-16 08:30

據《Yahoo Finance》報導，堪薩斯城聯準銀行總裁施密德 (Jeff Schmid) 周四 (15 日) 表示，他認為通膨仍然過高，若此時降息，可能會進一步推升通膨，從而抵銷對就業市場的任何助益。

聯準會預計於1月28日再次召開利率會議(圖：Shutterstock)

施密德在堪薩斯城一場演講中談到，「目前我看到的是一個仍具動能的經濟，以及過熱的通膨。降息可能會對我們使命中的通膨面向造成不成比例的傷害，卻無法為就業面向帶來太多好處…… 我不認為目前的貨幣政策非常具限制性。」

立場偏鷹的施密德，在聯準會 (Fed) 最近兩次將基準利率各調降 25 個基點的政策會議上，皆投下反對票。他因擔心引發通膨而主張不應降息。

他表示，所謂的中性利率——既不刺激、也不抑制經濟成長的利率水準——已經上移，目前 3.5% 至 3.75% 的利率區間，已不再屬於高度緊縮。

施密德指出，儘管住房成本與租金正在降溫，他也對通膨最終回落抱持希望，但仍表示，「在我看到更具說服力的證據，確認整體通膨正朝正確方向發展之前，我不願意退一步。」

他認為，最新的通膨數據，包括 12 月消費者物價指數 (CPI)，顯示通膨率仍接近 3%。此外，價格與通膨問題，仍是他與轄區內企業交流時最關切議題之一。

施密德認為，若聯準會過早降息，恐讓經濟脫離「低且穩定通膨」的狀態，而在這種狀態下，通膨不會實質影響家庭與企業的決策。

他同時指出，由於去年政府關門事件，官方數據對通膨的反映可能受到干擾，使聯準會更難準確判讀通膨情勢。

施密德的發言，正值總統川普持續施壓聯準會要求降息之際。同時，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 日前披露，他正遭美國司法部調查。鮑爾認為，該調查與利率政策持續存在的摩擦有關。