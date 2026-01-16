止跌回升！外資11月持有美債創新高 中國仍減碼

鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-16 07:31

美國財政部周四 (15 日) 公布，外國投資人 11 月持有的美國公債規模在 11 月攀升至歷史新高，結束連續兩個月的下滑，呼應了美國聯邦政府結束史上最長關門之後，明顯改善的市場情緒。

美國聯邦政府自 10 月 1 日起關門，歷經破紀錄的 43 天，直到 11 月 12 日由總統川普簽署撥款法案，才正式重新運作。

財政部的數據顯示，11 月外資持有的美國公債總額升至 9.355 兆美元，高於 10 月的 9.243 兆美元，創下歷史新高。與去年同期相比，11 月外資持有的美國公債規模年增 7.2%。

日、英排名前二

這波增持主要來自日本、英國、比利時與加拿大。

日本在 11 月仍是美國公債最大的非美國持有人，持有規模達 1.202 兆美元，創下 2022 年 7 月以來新——當時日本持有的美國公債曾達到 1.231 兆美元。日本的美債持有規模已連增 11 個月。

英國則是第二大美國公債持有國，11 月持有規模為 8,885 億美元，較 10 月增加 1.2%。英國被視為重要的託管中心，市場視之為避險基金投資流向的代理指標。避險基金也常透過其他託管司法管轄區進行操作，包括開曼群島與巴哈馬。

加拿大 11 月也大幅增加美國公債持有量，年增 13% 至 4,722 億美元，創下新高。這與今年 4 月形成鮮明對比：當時加拿大持有的美國公債規模大減近 14% 至 3,684 億美元，時間正好是川普對加拿大課徵鋼鋁與汽車關稅時。

中國續減碼

相較之下，中國在 11 月持有的美國公債降至 6,826 億美元，創下自 2008 年 9 月以來新低，當時中國持有規模曾低至 6,182 億美元。

中國目前仍是第三大非美國的美債持有國，但自 2025 年初以來，其持有規模已減少逾 10%。

美國 10 年期公債殖利率在 11 月初為 4.107%，至月底下降近 9 個基點，收在 4.019%。

買超美股、美債

從交易面來看，外國投資人在 11 月轉為買超美國公債，當月淨流入金額為 856 億美元，扭轉 10 月的淨流出 601 億美元。5 月時，外資流入美國公債曾經高達 1,474 億美元，為 2022 年 8 月以來最大單月流入。

外國投資人 11 月也買進 922 億美元的美國股票，高於 10 月的 603 億美元。