鉅亨網編輯林羿君 2026-01-14 10:20

選擇權市場交易員正加速排除美國聯準會（Fed）於 2026 年降息的預期，轉而採取若央行全年維持利率不動（Stay on Hold）即可獲利的交易策略。

急轉鷹派！就業報告一出 美債市場湧現「2026全年不降息」對賭潮。(圖:shutterstock)

此一趨勢自上週五 (9 日) 美國發布最新就業報告後明顯升溫。數據顯示失業率意外下降，市場價格反映的本月降息機率已近乎消失，促使越來越多交易員推遲對未來幾個月降息時點的預測。

隨著勞動力市場趨於穩定，且通膨率仍高於聯準會目標，決策官員在去年三度降息一碼後，進一步寬鬆政策的必要性已有所降低。

TJM Institutional Services LLC 利率策略師 David Robin 表示：「就業數據呈現膠著狀態，目前就業情勢呈現膠著，同時又面臨通膨問題。從數據角度來看，聯準會至少按兵不動到 3 月的機率已經上而隨著每一次會議時間接近，聯準會全年按兵不動的可能性也隨之增加。」

儘管利率交換市場仍顯示 2026 年有兩碼的降息預期，但近期與有擔保隔夜融資利率（SOFR）連動的選擇權資金流向，傳遞出更為鷹派的訊號。SOFR 與聯準會的短期政策利率高度連動。

新建立的選擇權部位多集中在 3 月與 6 月，用以避險聯準會下一次 1 碼調整持續延後的情境。另有部分布局鎖定更遠期的期貨曲線，若聯準會在 2026 年全年按兵不動、政策目標區間維持在目前的 3.5% 至 3.75% 之間，這些部位可望受惠。

TJM Institutional Services LLC 利率策略師 David Robin 表示：「無論市場是否相信聯準會會按兵不動，不論機率是 5%、10% 或 20% 這類交易的成本都不高；如果你是一名紀律嚴謹的風險管理者，就會希望持有這樣的部位。」

部分策略師也逐漸轉向相同看法。摩根大通在上週五公布就業數據後指出，該行經濟學家與策略師已不再預期今年降息，反而預測 2027 年將升息。一個月前，滙豐證券則預測，聯準會在 2027 年前都不會調整利率。

選擇權市場情緒的轉變，發生在川普政府與聯準會主席鮑爾領導的央行高層關係緊張的背景下。鮑爾日前披露，司法部正對他進行刑事調查，他形容該調查帶有政治動機。

此舉再度引發市場對央行獨立性的憂慮，也促使多名央行官員、投資人與立法者出面聲援鮑爾，並使美國公債現貨市場情緒轉趨保守。

根據摩根大通針對截至 1 月 12 日當週客戶部位變化的調查，空頭部位比重上升 4 個百分點，多頭部位增加 3 個百分點，結果使淨多頭水位降至 2024 年 10 月以來最低，整體空頭部位則創下自去年 10 月 6 日以來新高。