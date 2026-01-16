鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-16 07:25

台積電 (TSMC-US) 的最新財報在周四 (15 日) 重新點燃人工智慧 (AI) 概念股行情，反映市場需求強勁，以及在整個 AI 生態系中積極擴張支出的企圖心，這不只帶動台積電美國存託憑證 (ADR)(TSM-US) 大漲，一些相關股票的漲幅甚至超前台積。

台積電周四表示，將加快在台灣與美國興建新廠的腳步。

這波漲勢和台積電高層釋出遠高於市場預期的資本支出規模有關。分析師先前預期，台積電今年資本支出約在 400-500 億美元之間，但最新指引已上修至 520-560 億美元。這些投資將用於美國亞利桑那州的新廠，以及擴建台灣本地的晶圓廠。

Hargreaves Lansdown 資深股票分析師 Matt Britzman 說：「考量到半導體產業向來存在景氣循環起伏，台積電一向對產能擴張保持謹慎，這次如此積極的擴產，顯示管理層看到 AI 需求具備延續至未來十年的長期動能。」

ING 分析師 Marc Hesselink 也指出，「如此激進的投資，顯示 AI 驅動的需求持續存在，以及供給吃緊的環境」。他補充說，資本支出的相關評論，對台積電的供應商將是重大利多，包括艾司摩爾 (ASML-US)、貝思半導體(BESI-US) 與 ASM International(ASM-US)。

作為 AI 榮景的重要風向球，台積電供應全球約 90% 的先進晶片，也以 1.4 兆美元市值高居亞洲市值最大的上市公司。同時，台積電也是 MSCI 新興市場指數 (EEM-US) 中權重最高的成分股，占比接近 12%。

最新財報其他亮點還包括，營收首度突破新台幣 1 兆元 (約 331 億美元)。

Britzman 說：「這家全球最大晶片製造商傳遞出一個非常明確的訊息：AI 榮景遠未結束。」他形容這份財報是「指引下一階段 AI 投資方向的路線圖」。

財務長黃仁昭 (Wendell Huang) 周四上修台積電的營業利益率指引，預估將達 54-56%，高於先前的 52%。公司並預期，2026 年營收成長率將達 30%，明顯優於分析師原先預期的 25%。