鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-16 06:21

台積電 ADR 周四收盤上漲 4.44%，至每股 341.64 美元，過去一年累計上漲近 70%。

‌



Crossmark Global Investments 首席市場策略師 Victoria Fernandez 表示，「這次的財報表現，比任何事情都更能支持一個觀點，那就是 AI 熱潮將持續向前推進。」

根據 Fernandez，市場近期從大型科技股撤出的「大輪動」，可能終於「開始稍微放緩」。過去一季，市場懷疑派持續押注資金將全面撤出「七巨頭」，但半導體產業新一波的財報表現，顯示 AI 競賽「仍有更多後勁」。

這波重新升溫的樂觀情緒，主要來自市場對 AI 時代「鏟子與工具」(picks and shovels) 的重新評價。過去數月，投資人擔心 AI 需求可能接近泡沫破裂，但這四家為大型科技公司打造硬體的企業最新數據，描繪了截然不同的景象：資本支出持續增加、利潤率擴張，以及銷售額不斷成長。

台積電在周四公布亮眼的第四季財報，為新的一年揭開序幕。根據彭博數據，該季營收達 337.3 億美元，年增 25%，優於市場預期的 328 億美元。每股盈餘 (EPS) 為 3.15 美元，年增 8%，同樣高於預期的 2.90 美元。

公司同時宣布，2026 年資本支出上限將高達 560 億美元。Fernandez 認為，這項積極的投資計畫對整個供應鏈而言，等同於一個強烈的「買進訊號」，顯示全球最大科技企業正在加碼基礎建設，而非縮手。

這種「長期高支出」的投資周期，也重新點燃了另外三家關鍵供應商的動能。以 ASML 為例，該公司是先進 AI 晶片製造所需微影設備的唯一供應商，在台積電消息激勵下，市值一舉突破 5,000 億美元，股價過去 12 個月已上漲超過 80%。

市場對供應鏈的信心反映在周四交易中，應用材料與科林研發股價分別上漲 5.6% 與 4.1%。這些公司代表的是 AI 軟體應用實現之前，必須先建構完成的基礎設施層。