荷蘭半導體設備龍頭 ASML(艾司摩爾)(ASML-US) 股價周四 (15 日) 飆升至歷史新高，帶動其市值正式突破 5000 億美元大關。這波強勁漲勢主要受到其關鍵客戶台積電 (TSM-US)(2330-TW) 釋出優於預期的 2026 年展望所推動，進一步鞏固了 ASML 作為歐洲市值最高公司的領先地位。

受惠台積電強勁展望 ASML市值突破5000億美元大關(圖:shutterstock)

ASML 周四在阿姆斯特丹股市一度大漲 7.6%，股價最高觸及 1167 歐元，使其今年以來的累計漲幅達到 24%。這使 ASML 成為繼精品巨擘 LVMH 與丹麥製藥廠諾和諾德 (Novo Nordisk) 之後，第三家達成 5000 億美元市值里程碑的歐洲企業。截至當日交易時段，其市值估計約為 4430 億歐元 (約 5150 億美元)。

台積電的資本支出計畫是此次市場熱潮的核心。台積電預測 2026 年的資本支出將提升至高達 560 億美元，高於市場預期，這充分展現了晶片製造商如何從人工智慧 (AI) 熱潮中獲益。

巴克萊銀行 (Barclays) 策略師 Emmanuel Cau 指出，ASML 的突破對市場情緒具有重大的象徵意義，不僅帶動歐洲半導體類股齊揚，也為歐洲投資者提供了參與主流 AI 交易的重要管道。

作為全球唯一能生產尖端微影設備 (Lithography Machines) 的廠商，ASML 的技術對於台積電製造 Apple 智慧型手機晶片以及輝達 (NVDA-US) 的 AI 加速器至關重要。分析師認為，台積電的樂觀前景為全球 AI 支出的持續性注入了信心，數千億美元正投入於訓練與運行 AI 所需的資料中心建設，帶動了從冷卻設備到晶片供應商的全面成長。

Quilter Cheviot 技術研究主管 Ben Barringer 指出，ASML 的表現為科技巨頭財報季開啟了正向的起頭，並為晶片公司與半導體設備商的未來展望提供了良好指針。