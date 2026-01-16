鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-16 06:33

「護國神山」台積電週四 (15 日) 法說會繳出亮眼成績單，台積電 ADR (TSM-US) 週四盤中市值一度突破 1.8 兆美元，收盤暴漲近 4.5% 報每股 341.64 美元，換算價為 2157.75 元，折溢價率高達 27.64%。

作為晶片需求與 AI 投資風向指標的台積電，台積電週四繳出了亮眼成績單。

受惠於人工智慧晶片強勁需求，台積電 2025 年第四季獲利年增 35%，毛利率飆破 62%，每股盈餘 (EPS) 達 19.5 元，均續創歷史新高。

台積電對未來展望強勁，點燃市場對 AI 榮景可望延續的期待。台積電 2026 年資本支出將落在 520 億至 560 億美元區間，較 2025 年至少增加四分之一。同時，台積電也預期 2026 年營收成長幅度接近 30%，高於分析師平均預估水準。

去年，台積電宣布在美國投資 1,650 億美元，其中大部分資金將用於亞利桑那州的廠區。台積電週四稍早也釋出訊號，將進一步提高美國產能，目標是讓亞利桑那廠區承擔公司整體產能的 20% 至 30%。

台積電稱，亞利桑那第二座廠提前於 2027 年量產，並證實已在現有廠區附近購得第二塊土地，董事長魏哲家表明「這 (買地) 是一個暗示，我們需要它」，預計將在新土地建造多座晶圓廠。

美國商務部週四 (約莫美股尾盤時段) 宣布，美國與台灣於週四達成一項新的貿易協議，重點在於推動晶片與相關製造設施回流美國本土。美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過 15%，台灣半導體可望獲得未來關稅減免。

根據協議內容，台灣晶片與科技業者將在美國投入至少 2,500 億美元，用於擴充產能與建設先進製造基地。儘管協議未點名台積電，但市場普遍認為，作為全球晶圓代工龍頭，台積電在這項投資布局中的角色與貢獻不言而喻。

美銀證券分析師在報告中指出：「在持續的 AI 投資、技術領先帶來的有利定價環境，以及產品組合升級的支撐下，台積電高營收成長與毛利擴張的階段可望延續。」

Bokeh Capital Partners 投資長 Kim Forrest 表示，台積電的財報表現與資本支出規劃，對市場傳達出重要訊號，顯示目前 AI 投資並非單純題材炒作，而是伴隨實質產能擴張與長期布局。