鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-19 21:00

自 2 月 28 日美國與以色列聯合轟炸伊朗以來，中東戰火已進入第 20 天，且衝突規模正在劇烈擴大。隨著以色列對伊朗關鍵的南帕斯 (South Pars) 氣田發動襲擊，伊朗展開了廣泛的報復行動，目標直指波斯灣周邊的能源基礎設施。

無視川普的克制呼籲 伊朗加大報復 襲擊能源設施(圖:shutterstock)

儘管美國總統川普呼籲各方克制，但伊朗軍方強調其應對行動「尚未完成」，導致全球能源市場陷入恐慌。

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煉油廠與天然氣廠接連遇襲

沙烏地阿拉伯周四 (19 日) 證實，其位於紅海沿岸的 Samref 煉油廠遭無人機擊中。由於荷姆茲海峽目前實際上仍處於關閉狀態，該煉油廠是沙國重要的出口替代路線；受襲後，國營石油公司沙烏地阿美已一度暫停在延布港 (Yanbu) 的裝載作業。

同時，卡達的拉凡角工業城 (Ras Laffan)——擁有全球最大的液化天然氣 (LNG) 出口廠——在遭伊朗飛彈襲擊後遭受「廣泛破壞」並引發火災。科威特兩座煉油廠也遭無人機攻擊起火，阿拉伯聯合大公國則因飛彈碎片掉落而被迫關閉主要天然氣設施。

此外，伊朗因南帕斯氣田受損，停止向伊拉克供應天然氣，導致伊拉克面臨嚴重的電力短缺。

油價飆升與通膨壓力

能源設施的損毀立即反映在市場價格上。布蘭特原油價格周四暴漲逾 10%，達到每桶 119 美元，自戰爭爆發以來的累計漲幅已超過 67%。歐洲天然氣價格更一度攀升 35%，較戰前水準翻倍。全球股市隨之走跌，債券市場動盪，市場普遍擔憂戰爭將引發全球性的通膨並削弱經濟增長。

在美國國內，汽油價格已漲至每加侖 3.88 美元，創下兩年多來新高。這對即將迎來 11 月期中選舉的川普政府構成了巨大政治壓力。

副總統范斯 (JD Vance) 雖試圖將油價飆升定調為「暫時性波動」，但川普已採取緊急措施，暫時豁免了擁有百年歷史的航運指令 (Jones Act)，試圖降低國內能源運輸成本。

地緣政治僵局：停火遙遙無期

在外交立場上，川普透過社群媒體否認美國參與以色列針對南帕斯氣田的行動，並宣稱「以色列不會再發動攻擊」，卻同時語帶威脅地表示，若伊朗繼續攻擊卡達資產，美軍將以「前所未見的力量」徹底摧毀南帕斯氣田。然而，這與內部知情人士的說法相矛盾，後者指出美國對以色列的空襲行動早已知情。

目前，荷姆茲海峽的控制權爭奪戰仍在持續。美國已對海峽附近的伊朗飛彈陣地投放 5,000 磅的「地堡剋星」鑽地彈。而伊朗議會則正擬定法案，計畫要求過往船隻支付通行費以換取安全通過。