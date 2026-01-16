鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-16 07:04

台積電在法說會中釋出對人工智慧 (AI) 需求的強勁信心，並由董事長魏哲家打破市場對「AI 泡沫」的疑慮，帶動美股晶片族群週四 (15 日) 強彈噴高。

台積電預估今年第一季營收中位數為 352 億美元，季增約 4.4%，高於分析師預期的 332 億美元，毛利率與營益率預料也將繼續創歷史新高。

台積電指出，AI 相關營收預計將一路成長至 2029 年，年複合成長率可望落在 50% 後段水準。

公司同時上修 2026 年資本支出計畫，預估金額區間中位數達 540 億美元，明顯高於 2025 年 (約 410 億美元)，反映對未來產能需求的高度信心。

魏哲家明確提及，他不太擔心是否存在 AI 泡沫，因為客戶的訂單最重要，且 AI 成長在人們日常生活中是真實存在的。

為因應 AI 強勁需求，台積電 2026 年資本支出將大幅拉升至 520 億至 560 億美元，這筆史上最高額的預算將精確投入於 2 奈米 (N2) 製程的研發與產能建設，以滿足客戶在 AI 與高效能運算領域的長期承諾。

半導體景氣能否連續多年維持強勁？魏哲家坦言：「老實說我不知道」，但他表示，公司對多年期的 AI 發展趨勢依然深具信念，並認為半導體需求將持續扮演產業與經濟中的關鍵角色。

受台積電釋出利多財報與財測激勵，台積電 ADR (TSM-US) 週四漲幅近 5%，今年以來漲幅擴大至約 7%，VanEck 半導體 ETF(SMH-US) 上漲超 2%，創下 52 週收盤新高。

AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 回升 2.10%，AMD (AMD-US)、博通 (AVGO-US) 分別上揚約 1.93%、0.92%。

供應 AI 記憶體的美光 (MU-US) 收高 0.98%，以及晶片架構設計商安謀 (ARM-US) 小漲 0.11%。ASML (ASML-US) 噴高 5.37% 至每股 1331.60 美元。科技巨頭如亞馬遜 (AMZN-US)、Meta(META-US) 亦小幅上漲。

台積電亮眼的財報表現，也同步推升華爾街對 AI 類股評價。多名華爾街分析師不僅重申對台積電的正向看法，也進一步上調對可望受惠於其業務動能的 AI 概念股展望。

摩根大通與巴克萊重申對台積電「優於大盤」與「加碼」評等，美國銀行、瑞銀與 Needham 則持續維持「買進」建議。

摩根大通分析師 Gokul Hariharan 表示，台積電財報顯示毛利率明顯改善，也反映公司對長期 AI 運算需求的信心正在升溫。

Hariharan 指出，台積電正全面投入這一波 AI 成長循環，透過大幅調升資本支出回應客戶對先進製程產能的強勁需求，2026 年資本支出預估將較 2025 年成長逾 30%，並明顯高於 2022 年上一輪景氣高峰水準。在毛利率改善與 2026 至 2027 年成長動能轉強的支撐下，台積電股價仍具上行潛力。

巴克萊分析師 Simon Coles 也指出，台積電管理層對 AI 產業需求前景抱持高度信心，並在一定程度上回應市場對 AI 泡沫的疑慮。他表示，公司已直接且深入向客戶及其下游客戶確認需求狀況，認為相關需求具有實質基礎。整體來看，這份財報進一步鞏固市場對半導體 AI 發展趨勢的正向看法。

Coles 並將台積電列為半導體族群中「加碼」的首選標的，主要原因在於公司對今年營收成長前景展現高度信心。

Wedbush 維持對台積電的「優於大盤」評等，同時指出輝達、博通與 C3.ai 可望成為間接受惠者。他認為，台積電穩健的第一季展望、2026 年營運指引，以及未來五年 AI 加速器的年複合成長率預期，顯示相關供應鏈訂單動能仍具延續性。

Wedbush 分析師 Matthew Bryson 在給投資人的報告中表示，台積電強勁的財報與展望，顯示晶片設計商如輝達與博通的訂單動能可望持續，也為即將登場的大型科技公司財報季釋出正面訊號。

富國銀行分析師 Aaron Rakers 在指出，台積電此次財報展現出全面性的成長力道，並上修 2024 年至 2029 年 AI 加速器的成長預測，凸顯 AI 基礎建設投資持續擴大的趨勢。他表示，市場正逐步從以 AI 訓練為主的投資階段，邁向推論應用加速擴散的新階段，這股轉變正為整體晶片產業提供支撐。