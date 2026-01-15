鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-15 08:50

在韓元兌美元貶向 2009 年以來最弱水準之際，美國財長貝森特 (Scott Bessent) 周三 (14 日) 公開點名韓元近期「過度貶值」，罕見以言辭表態提供支撐。在貝森特發文後，韓元一度反彈多達 1%。

韓元貶向2009年以來最弱水準 美財長貝森特公開點名「過度貶值」(圖:Shutterstock)

貝森特對韓元匯率表達關切，是透過美國財政部發布他周一與南韓財政部長具潤哲 (Koo Yun Cheol) 會晤的聲明，以及社群媒體上的貼文表露的。他本周稍早與日本財務大臣片山皋月 (Satsuki Katayama) 會談時，也曾提及匯率波動問題。

‌



美國財政部在另一份關於貝森特與片山會晤的聲明中指出：「在指出過度匯率波動本質上並不可取的同時，部長也強調，貨幣政策的制定與溝通必須是健全的。」

這段關於貨幣政策的表述，呼應了貝森特去年 10 月的言論，當時他呼籲日本政府應給予日本銀行 (央行)「政策空間」，以對抗通膨。

儘管美元對多數貨幣在過去九個月以來的多數時間是走弱的，但部分亞洲貨幣並未受惠，日元在這段期間重貶逾 9%，韓元也貶近 3%。

貝森特發表韓元匯率相關評論時，韓元兌美元約落在 1,470 韓元，接近 17 年來低點，時間點正好是南韓央行 (BOK) 即將召開貨幣政策會議的前夕。

在南韓政府干預以及國民年金的策略性避險操作下，韓元去年底一度升至約 1,420 韓元兌 1 美元，但隨後走勢反轉，今年初以來加速走貶勢，是亞洲貨幣跌幅最大的貨幣之一。

貝森特周三並未提出因應韓元走貶的具體政策。他去年 10 月曾呼籲日本新上任的高市政府應給日銀對抗通膨的空間，去年 8 月也曾表示日銀在升息方面「落後形勢」。

市場預期，南韓央行周四將維持利率不變。韓國央行去年 11 月在政策聲明中刪除了維持降息立場的措辭，但仍保留未來可能降息的指引。

首爾當局曾憂心，川普總統要求南韓對美國許下大規模投資承諾，可能對韓元構成壓力。最終在 11 月敲定的 3,500 億美元投資協議中，美方同意將南韓每年的美元資金外流上限，設定為 200 億美元。

貝森特與具潤哲在周一的會談中，也討論了韓美投資協議。美國財政部表示，貝森特認為「該協議的執行應能順利推進」，聲明並補充指出，貝森特「重申南韓強勁的經濟表現，特別是在支撐美國經濟的關鍵產業方面，使韓國成為美國在亞洲的重要夥伴」。