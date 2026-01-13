鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-13 20:00

日本財務大臣片山皋月周一 (12 日) 於華盛頓會見美國財政部長貝森特 (Scott Bessent)，雙方針對日元近期「單向貶值」的態勢共同表達深切憂慮。儘管兩國財金首長齊聲示警，但市場毫不理睬，日元匯率仍持續走低，一度跌至 1 美元兌換 159.05 日元，觸及 18 個月以來最低。

導致日元近期加速下跌的主因，在於市場揣測日本首相高市早苗可能有意於 2 月提前舉行大選。投資者擔心，大選後的擴張性財政政策將增加日本債務負擔，進而觸發所謂的「高市交易」，讓日元與日債持續承壓。

雖然日元貶值提振了出口企業利潤並推升股市創新高，但其引發的進口成本上漲及民生物價壓力，已讓日本商界感到不安。

面對日元匯率跌破 158 關口，日本官方已加強干預威脅。片山皋月在會談中強調，日元當前的波動已偏離經濟基本面，並援引美日共識指出，日本政府對於應對匯率無序波動握有「自由處置權」。市場分析師普遍認為，1 美元兌 160 日元，將是日本當局入市干預的關鍵紅線。