344項專利！Lam Research遭控濫訴霸凌韓中小型半導體設備廠 韓在野黨議員籲政府出手

根據南韓最大在野黨「國民力量黨」代表具載根辦公室近期從智慧財產部門取得的資料，自 2020 年日韓半導體材料貿易爭端爆發以來，美國半導體設備大廠 Lam Research(科林研發) 已對南韓企業提起多達 12 起專利侵權訴訟，其中 9 起集中發生在 2022 年之後，也就是該公司在京畿道龍仁市設立研發中心之後。此外，科琳在韓註冊專利數量也呈爆炸式成長，從 2020 年的 68 項激增至 2025 年的 344 項，引發韓國半導體業界高度關注與憂慮。

根據韓國專利法規定，專利權人僅能針對已在韓國註冊的技術提出訴訟，因此外界普遍質疑科林是否透過大量註冊專利，作為日後提起訴訟的工具。

一位南韓半導體設備業界人士直言：「專利註冊不是大規模訴訟的先決條件嗎？」言下之意，科林似乎有意透過註冊形成壓迫性的專利壁壘，干擾競爭對手的營運。

更令人擔憂的是，儘管多次提起訴訟，但科林真正勝訴的案例屈指可數。分析人士指出，這些訴訟的目的或許不在於法律上的勝利，而是企圖透過冗長且高成本的訴訟程序，拖慢競爭對手的技術研發與產品上市速度，進而鞏固自身市場地位，尤其對資源有限的中小企業而言，一旦被捲入專利戰，不僅需耗費鉅額律師費，更可能因此錯失商業機會，造成無法彌補的損失。

舉例而言，2024 年科林控告南韓半導體零件公司 CMTX 侵犯其專利權，指控對方抄襲一種能減少晶圓損傷並控制高頻電流的環形結構設計，但此案在一審中遭判敗訴。CMTX 隨後提起專利無效宣告，並成功讓法院撤銷 Lam Research 的專利，理由是該專利「缺乏創造性」。

儘管如此，科林仍不罷休，提起上訴，意圖持續纏訟。CMTX 負責人無奈地表示，多年訴訟已嚴重影響公司研發進度與銷售表現，即便法律上最終獲得平反，實際損失卻已造成。

同樣地，另一家南韓公司 MP&E 旗下 PSK 也遭科林指控其斜面蝕刻機侵犯專利，但最終法院判定其專利無效，訴訟亦以敗訴收場。

根據智慧財產權資訊平台統計，光是 2023 年，科林便有 6 項專利被宣告無效，顯示其專利品質及有效性存在重大爭議。

業界觀察人士指出，隨著韓國企業在部分半導體設備領域逐漸打破科林的壟斷，該公司可能將這些崛起中的競爭者視為潛在威脅，因此利用專利訴訟作為防禦與壓制手段。

一位匿名南韓半導體設備公司高層說：「這是典型的大企業濫用訴訟制度，以合法外衣行打壓之實。」

為此，南韓政界與業界紛紛呼籲政府採取更積極的因應措施。根據現行制度，南韓智財權部每年提供每家捲入專利糾紛的企業最高 2 億韓元的法律支援，已有五家遭科林控告的企業獲得該補助。

但批評人士認為，這樣的援助規模遠不足以應對日益增加的專利戰火，特別是當更多中小型企業可能面臨來自國際大廠的突襲式警告或訴訟時，政府的支援恐將不堪負荷。

國民力量黨代表具載根說：「當前南韓半導體產業正面臨前所未有的發展契機，政府有責任確保本土企業能在公平環境中競爭，避免遭到國際大廠以專利戰術扼殺創新。」他並呼籲相關單位應重新檢討專利制度，加強對中小企業的法律保障，並建立更透明的專利審查機制，以防範惡意註冊與濫訴行為。

對此科林回應表示，專利有效性的判斷與是否構成侵權屬於不同層次的問題，應由司法機關裁決，而非僅依據專利審判結果。該公司也強調，儘管在 CMTX 案中失利，但專利審判委員會在部分爭點上仍採納其主張，因此不能將單一敗訴視為全面否定其專利權的正當性。

值得留意的是，這波專利爭端背後反映的是全球半導體供應鏈日益激烈的競爭態勢。隨著 AI、高效能運算等新興應用崛起，關鍵零組件如晶片基板、印刷電路板材料、玻璃纖維布等需求暴增，供應鏈壓力持續升高，例如蘋果早在智慧型機中便導入高階 T 玻璃纖維技術，但如今連輝達、亞馬遜、谷歌等 AI 巨頭也加入搶料行列，使得原本就有限的產能更為吃緊。