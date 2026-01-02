鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-02 14:40

南韓央行總裁李昌鏞於新年致詞中表示，近期的韓元疲軟並未反映經濟的真實實力。他強調，雖然難以確定精確的適當匯率水準，但近期韓元兌美元升至 1400 上方，似乎與南韓的經濟基本面「嚴重錯位」。

此前，韓元因外國資本外流以及對額外美國投資的擔憂而持續承壓。當局已在上周採取措施來支撐韓元，因其逼近了具備關鍵心理門檻的 1500 關口。在新年的第一個交易日，韓元兌美元的交易價格約為 1440。

針對與美國的貿易協議，李昌鏞承諾將反對任何可能威脅外匯市場穩定的美國投資決策。他指出，美韓在 10 月敲定的貿易協議中，承諾向美國投資 3500 億美元，但年度投資上限設定為 200 億美元。

李昌鏞強調，這 200 億美元僅為每年的「最大上限」，且任何投資決定都必須在不擾亂外匯市場穩定的前提下進行。他明確表示，南韓央行將與政府共同努力，不會支持任何可能損害外匯市場穩定的決定。

南韓經濟今年預計將成長約 1.8%。不過，在全球貿易環境變化、半導體周期以及國內需求復甦步伐等不確定因素下，前景仍不明朗。

李昌鏞警告，行業間的差距正在擴大；若排除預計引領今年成長的資訊科技部門，總體成長率將僅維持在 1.4% 左右。他補充，這種行業不均的「K 型復甦」難以被視為永續或完全具包容性。

在貨幣政策方面，央行將於本月稍晚做出下次利率決策。李昌鏞表示，未來的政策決定將根據廣泛指標進行審慎校準，並承諾及時明確地傳達政策意圖。他強調，中央銀行有至關重要的責任，必須隨著政策條件的演變，清晰且迅速地解釋貨幣政策方向。