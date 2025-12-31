鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-31 15:20

據《韓聯社》報導，周三 (31 日) 公布的數據顯示，在持續的政治動盪和南韓當地投資者增加海外股票投資的背景下，韓元兌美元的年度平均匯率在 2025 年創下了歷史新低。

超越1998年危機！韓元2025年兌美元平均匯率創史上新低(圖:shutterstock)

根據市場數據，2025 年韓元在在岸交易市場的平均匯率為 1422.16 韓元兌 1 美元，此為有記錄以來最低水準。此前年度的最低紀錄是在 1998 年亞洲金融危機期間創下的 1398.39 韓元。在今年最後一個交易日 (周二)，韓元兌美元匯率收於 1439 韓元。

從全年來看，韓元在 4 月 9 日跌至年度最低點 1484.1 韓元，而在 6 月 30 日則達到了全年最強勢水準 1350 韓元。若以季度平均來看，韓元在第一季為 1452.66 ，隨後在第二季 (1404.04) 和第三季度 (1385.25) 有所走強，但在第四季度又回落至 1450.98 。

韓元今年大幅走弱主要受多重因素驅動。首先是政治動盪，包括前總統尹錫悅令人震驚地宣布戒嚴令及其後的彈劾事件。南韓已於 6 月選出李在明為新總統。其次，南韓與美國之間持續存在的利率差距，以及散戶投資者對海外股票投資增加導致的美元需求上升，也推動了韓元的疲軟。

為應對貨幣波動，南韓外匯當局採取了一系列穩定措施。這些措施包括：對出售海外股票並購買國內股票的投資者暫時免除資本利得稅；放寬銀行外匯流動性壓力測試的監管規定，以阻止過度囤積美元。此外，韓國國民年金公團 (NPS) 進行了策略性貨幣對沖，當局也對市場進行了異常強烈的口頭干預。

韓國央行上周發布了明年的貨幣和信用政策操作指南，承諾將「加強市場監測，積極實施市場穩定措施，以應對過度的羊群效應」。央行還將致力於解決外匯供需的結構性失衡，並推動制度改善，包括考慮引入 24 小時外匯市場交易，以及放寬非居民交易中使用韓元的相關規定。

此外，央行還誓言將努力擴大貨幣互換安排，並積極與夥伴國討論，以增強南韓吸收外部衝擊的能力。