鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-14 23:09

綜合外媒周三 (14 日) 報導，美國去年 11 月零售銷售表現優於市場預期，在汽車銷售回溫與假期購物季提前啟動帶動下，創下同年 7 月以來最大單月增幅，顯示即便通膨與生活成本壓力仍在，整體消費動能於年底前仍具韌性，也為去年第四季經濟成長提供支撐。

美去年 11 月零售銷售強彈，創 4 個月來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

‌



美國商務部公布數據顯示，未經通膨調整的去年 11 月零售銷售月增 0.6%，高於 10 月下修後的 0.1% 跌幅，也優於市場原先預期的 0.4%；按年來看，零售銷售年升約 3.3%，為近幾個月來相對穩健的表現。相關數據因政府關門延宕發布。

汽車銷售回溫、假期購物提前啟動

從細項來看，13 個主要零售類別中有 10 項出現成長，包括運動用品與嗜好商品、建材、服飾等通路。汽車銷售在前一個月受電動車聯邦稅務優惠到期影響而走弱後，去年 11 月明顯反彈，成為推升整體銷售的重要動能之一；加油站收入增加，也對整體數據有所貢獻。

汽車銷售去年 11 月明顯反彈，成為推升整體銷售的重要動能之一。(圖：ZeroHedge)

11 月通常是美國假期購物季的起點，零售商除「黑色星期五」外，也提前推出各式促銷活動。數據顯示，消費者即便仍對可負擔性與就業前景有所顧慮，仍把握折扣機會進行消費。Adobe(ADBE-US) 統計指出，今年 11 月初至年底的假期期間，美國線上消費金額創下歷史新高，消費者除搶購優惠，也更頻繁使用「先買後付」(BNPL) 方式結帳。

服務類方面，餐廳與酒吧為零售報告中唯一的服務項目，去年 11 月銷售月增 0.6%，扭轉前一個月的下滑走勢，顯示外食與休閒消費回溫。

高所得族群撐消費 「K 型」差距仍未消失

不過，多家機構指出，零售銷售成長主要仍由高所得家庭支撐。美銀證券分析，其消費者數據顯示，高、低所得族群之間的消費成長差距在去年第四季持續擴大，且在非必需性支出項目上尤為明顯，反映「K 型消費」結構仍然存在。

政府先前公布的數據顯示，食品價格在 12 月出現逾三年來最大升幅，雖然整體通膨走勢趨緩，但低所得家庭在生活成本上的壓力依舊明顯。市場普遍認為，這樣的結構性差異，意味著整體消費數據強勁，並不代表所有家庭財務狀況同步改善。

此外，部分 11 月零售數據可能受到聯邦政府關門後補發薪資的影響，為消費帶來短期支撐。

核心零售銷售穩健 有利去年第四季 GDP 表現

從對經濟成長影響更大的指標來看，去年 11 月「控制組」零售銷售月增 0.4%，延續 10 月修正後 0.6% 的成長表現。該指標排除餐飲服務、汽車、建材與加油站，最能反映國內生產毛額 (GDP) 中商品消費的實際動能。

去年 11 月「控制組」零售銷售月增 0.4%，延續 10 月修正後 0.6% 的成長表現。(圖：ZeroHedge)

在零售銷售報告公布前，亞特蘭大聯準會的 GDPNow 模型預估，家庭支出將為第四季經濟成長貢獻約 2 個百分點，略低於前一季，但仍是主要動能來源。另一組預測則顯示，美國去年第四季 GDP 成長率可能維持在高檔水準。