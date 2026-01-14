鉅亨網編譯段智恆 2026-01-14 20:17

《CNBC》周三 (14 日) 報導，國際銀價持續走高，並穩站每盎司 90 美元關卡之上，帶動銀礦相關股票全面走揚。本周二現貨白銀首度突破每盎司 90 美元大關，周三早盤仍維持高檔震盪，激勵美國與歐洲多檔銀礦股與相關 ETF 同步上漲。

現貨白銀周二盤中一度站上每盎司 90 美元，周三美東時間清晨 5 時 42 分報 90.55 美元，單日漲幅超過 4%。白銀去年表現明顯優於黃金，全年漲幅達 150%，今年以來漲幅也已累計約 27%。3 月交割的白銀期貨價格同樣維持在 90 美元之上，最新報 90.40 美元。

隨著銀價續創新高，銀礦概念股表現強勁。美股周三盤前交易中，美國上市的赫克拉礦業 (Hecla Mining)(HL-US) 股價上漲 3.4%，該公司旗下的阿拉斯加 Greens Creek 礦場為全球最大銀礦之一。奮進白銀 (Endeavour Silver)(EXK-US) 與第一大白銀公司 (First Majestic Silver)(AG-US) 分別上漲 3.3% 與 3.2%；內華達州 Rochester 礦場的營運商 Coeur Mining(CDE-US)上漲約 2.9%。

此外，銀礦金屬公司 Silvercorp Metals(SVM-US)與泰克資源 (Teck Resources)(TECK-US) 分別上漲 2.6% 與 2.3%，貴金屬串流商惠頓貴金屬 (Wheaton Precious Metals)(WPM-US) 也上漲 1.5%。

白銀相關 ETF 同樣走高。Abrdn 實體白銀 ETF 盤前上漲 4%，iShares 白銀信託 ETF 上漲 4.2%，ProShares 的槓桿型白銀 ETF 漲幅更達 8.2%。歐洲市場方面，倫敦上市的墨西哥銀礦商 Fresnillo 股價一度觸及歷史新高。

貝萊德 (BCS-US) 主題與產業投資全球主管漢布羅 (Evy Hambro) 指出，雖然該公司長期看好白銀，但直到 2024 年銀價上升至足以支撐礦商獲利的水準後，才開始加碼相關股票。