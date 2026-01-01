鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-15 01:10

綜合外媒報導，花旗集團 (Citigroup) 周三 (14 日) 公布 2025 會計年度第四季 (截至 12/31) 財報，受惠於併購交易回溫與企業金融需求回升，投資銀行業務表現亮眼，帶動經調整後每股盈餘優於市場預期。不過，出售俄羅斯業務帶來的一次性損失，拖累帳面獲利表現，財報公布後股價震盪走低。

圖：花旗財報

截稿前，花旗 (C-US) 周三盤中股價挫跌 2.64%，每股暫報 113.24 美元。花旗去年全年股價大漲逾六成，明顯優於多數同業，並回購逾 132 億美元股票。儘管財報公布後短線回檔，市場普遍仍認為，若交易與企業金融動能延續，花旗有機會進一步擺脫長期「落後同業」的標籤。

併購交易回溫 投行手續費年增逾三成

花旗去年第四季投資銀行手續費年增 35%，達 12.9 億美元，明顯高於前一年同期的 9.51 億美元，反映下半年併購與資本市場活動回溫。若單看財務顧問費用，花旗在併購諮詢領域的收入更年增 84%，推升全年併購相關收入創下歷史新高。

2025 年下半年，在企業信心回升與監管環境相對友善的背景下，併購活動逐步回暖。Dealogic 數據顯示，去年全球投資銀行收入年增 15%，接近 1,030 億美元，為史上次高水準，僅次於 2021 年。花旗在其中的手續費排名第五。

花旗執行長佛瑞塞 (Jane Fraser) 表示，2025 年是公司顯著進展的一年，五大事業線皆展現營收成長，顯示先前在投資銀行與顧問業務的布局開始開花結果。市場也普遍認為，隨著利率水準回落、企業對併購態度轉趨積極，交易動能可望延續至新年度。

調整後 EPS 優於預期 俄羅斯業務出售成拖累

以經調整後基礎計算，花旗去年第四季每股盈餘為 1.81 美元，高於市場預期的 1.67 美元；營收年增約 2%，達 198.7 億美元。然而，帳面數字則受到出售俄羅斯子行 AO Citibank 的一次性影響。

花旗表示，相關處分導致約 12 億美元的稅前損失，主要來自匯率換算與「待出售資產」會計處理，使得去年第四季淨利年減約 13.5%，至 24.7 億美元，帳面每股盈餘降至 1.19 美元，低於部分市場預期。

董事會已於上月核准將俄羅斯業務出售給 Renaissance Capital，象徵花旗持續縮減非核心市場、聚焦高回報業務的策略方向。若排除該一次性項目，整體營運表現則被市場視為穩健。

交易與服務業務撐盤 成本控管仍是焦點

除投行業務外，花旗去年第四季固定收益交易收入為 34.6 億美元，略高於市場預期；股票交易收入則略低於預估。整體市場部門營收年減 1%，但全年仍成長 11%，顯示市場波動仍有助於客戶交易活動。

服務業務方面，花旗為企業客戶提供跨境資金調度與結算的相關收入持續成長，成為另一項穩定動能。財務長梅森 (Mark Mason) 指出，未來將更著重效率比改善，而非單純提供年度費用指引。

圖：花旗財報

不過，成本控管仍是投資人關注重點。花旗去年第四季營運費用年增 6%，主要來自薪酬、法律、稅務與科技支出。公司也警告，2026 年在業務投資與營收相關成本上可能增加，但隨著生產力提升與監管整改支出逐步收尾，整體費用結構可望改善。花旗表示，監管要求的系統與資料改善工作約有八成已完成或接近完成。

轉型續推進 股價長線表現仍獲肯定