向來被視為全球科技產業「風向標」的消費性電子展（CES），在 2026 年出現明顯轉折。中國企業不再只是象徵性參展，而是以結構性姿態重返核心舞台。

CES 2026中國車企強勢回歸 AI、自動駕駛成中美創新分水嶺。

根據《金融時報》中文網報導，數據顯示，中國企業在 CES 2026 的整體參展比例顯著上升，尤其在人工智慧（AI） 與機器人類別中，占比約達 35%，相較 2020 年的 18% 大幅成長。

其中，智慧汽車與自動駕駛領域表現最為亮眼。例如：

吉利汽車 (00175-HK) 在展會上全球首發 Full-Domain AI 2.0，象徵其 AI 技術體系的全面升級。

長城汽車 (02333-HK) 則同時展示 AI 智慧座艙，並結合 4.0 升 V8 引擎方案，展現其在智慧化與傳統性能之間的整合能力。

掃地機器人起家的追覓科技，甚至推出名為 Kosmera Nebula 1 的電動概念超跑，跨界意味濃厚。

這些展出共同釋放出清楚訊號：儘管關稅與地緣政治風險依舊如影隨形，中國企業在電動車與 AI 領域的出口動能仍然強勁，並試圖擺脫「低階製造」的既有敘事，進一步進入全球技術與產品定義的核心層級。

多位觀察人士指出，這並非單純的「中國製造升級」，而更像是對「技術脫鉤敘事」的現實回應。

《金融時報》指出，CES 2026 所呈現的，實際上是中美創新路徑根本差異逐漸浮上檯面。

以吉利為例，其 Full-Domain AI 2.0 系統整合 World Action Model，支援端到端 AI 架構，明確指向 L3/L4 級自動駕駛的規模化落地。

即便關稅與監管風險仍未消散，吉利還同時宣布，計畫於 2026 年推出 10 款新車，年度銷量目標 345 萬輛，並在 2 至 3 年內透過 Polestar 或 Zeekr 品牌嘗試進軍美國市場。

這條路徑，體現的是中國車廠最擅長的能力：從「1 到 N」的快速複製、成本壓縮與營運規模化。

美國特斯拉、輝達與自駕系統的競合關係

相較之下，美國企業更偏向「前向創新」。

無論是 Alpamayo 模型，或 Thor 晶片搭配 Blackwell GPU，輝達並不直接造車，而是試圖成為自動駕駛時代的「作業系統級」基礎設施。

New Street Research 分析師 Philippe Ferragu 指出，輝達的 Alpamayo 在架構上驗證了特斯拉 FSD 的可行性，但成本為特斯拉的 2 至 3 倍，且僅是工具包而非即用系統，仍落後一代。

對此，特斯拉執行長馬斯克在 X 平台回應稱，達到 99% 的自動駕駛能力並不困難，真正的挑戰在於解決長尾分布問題。

他認為，輝達的自主技術在 5 至 6 年內仍難以威脅特斯拉，因為後者在真實世界數據累積上具備無可比擬的優勢，而競爭者的努力則「相對瑣碎」。

值得注意的是，這種競合關係似乎並非零和對抗，馬斯克就強調說，他希望輝達能成功。

《金融時報》指出，這番言論間接揭示了輝達與特斯拉之間微妙的「競爭中合作」關係。

一方面，特斯拉長期仰賴輝達 GPU 作為 AI 訓練的核心算力，並在 xAI 等計畫上維持合作；

另一方面，特斯拉也同步加碼自研 Dojo 超級電腦，試圖逐步降低對外部硬體平台的依賴，朝向算力自主邁進。

這種競合關係更像是推動整個產業加速演進的催化劑。黃仁勳本人也多次公開讚譽馬斯克的工程能力，並看好特斯拉在自動駕駛與人形機器人 Optimus 上的潛力。

此外，這也反映出美國科技創新的典型路徑：由底層架構、算力體系與模型能力切入，試圖重新劃定產業邊界。

然而，這種模式往往伴隨高昂成本與較長的商業化周期，並且高度仰賴資本投入、監管配合與社會共識的長期支撐。

中國式「逆向創新」的工程效率

《金融時報》指出，如果說美國擅長從理論與算力定義邊界，那麼中國車企正在形成一條典型的「逆向創新」路徑：從高密度、複雜的真實場景出發，反推工程解法，再快速更新為可量產產品。

中國城市交通環境所帶來的數據密度，為演算法訓練提供近乎獨一無二的條件。

吉利 G-ASD 系統在高速與擁堵混合場景中的表現，正是基於億級真實路況數據；長城的 AI 座艙則強調語音互動、方言識別與隱私控制，源自對本土消費者行為的深度理解。

這種邏輯也延伸至中國國產晶片產業。黑芝麻智能 (02533-HK) 的華山 A2000 系列已完成下線，並通過美國審查，準備全球量產，主打的是「可交付能力」而非技術奇點。

德國汽車專家 Ferdinand Dudenhöffer 指出，基於中國企業的技術更新速度，2026 年仍可能持續超越西歐與美國。

然而，逆向創新並非沒有代價。全球戰略顧問 Whitney Xiao 指出，中國企業真正的考驗，在於能否創造全新的產品類別、建立品牌聲望，並在全球高階市場競爭，而不只是高效執行既有設計。

地緣政治陰影下的現實張力

CES 2026 另一個無法忽視的背景，是地緣政治風險持續升溫。

在算力層面，中國車廠短期內仍難以完全擺脫對美國晶片體系的依賴，即使使用的是性能受限的版本。

同時，北美與歐洲在資料安全、法規合規與關稅政策上的不確定性，也正推動中企將更多研發與合規相關能力分散至海外布局。