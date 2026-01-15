鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-15 16:30

中國 A 股三大股指周四（15 日）集體低開，早盤縮量回調，滬指險守 4,100 點。午後出現回暖，帶動深市轉漲。

上證綜指周四收盤跌 0.33%，報 4,112.6 點；深證成指漲 0.41%，報 14,306.73 點；創業板指漲 0.56%，報 3,367.92 點。

‌



滬深兩市成交總額為人民幣 2.9055 兆元，較前一交易日大幅減少 1.0358 兆元。

銀河證券指出，2025 年 12 月下半月以來，A 股市場開啟「躁動」行情。往後看，春季躁動行情持續，一方面需要觀察基本面的支撐力度，1 月進入年報業績預告揭露窗口，重點關注業績預告和經濟數據情況。

另一方面，「十五五」開局之年政策預期有望強化市場信心。隨著大盤創下近年來新高，短期市場波動可能會加大，重點布局結構性投資機會。

財信證券認為，總體來看，A 股大盤在歷經前期連續放量上漲後，累積了較多獲利盤，當前位置有一定整理需求，導致盤面波動會有所加大。不過，當日指數層面快速回落，主要還是因為提高融資保證金比例的消息加速了調整過程。

財信證券說，短期內該消息可能會影響市場情緒層面，且當前技術面上，當日大盤也呈現出放量滯漲形態。因此，短線波動可能加大，但可能不會改變中期震盪上漲趨勢。