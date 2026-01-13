鉅亨網新聞中心 2026-01-13 16:00

當多數大學生仍在為一紙暑期實習焦慮時，美國科技業的求職門檻，已悄悄往前推進至高中階段。近來，一項由矽谷知名科技公司推出的計畫，再度引發外界對「求職低齡化」現象的熱議。

參與者可接受約四個月的帶薪培訓與實戰訓練，表現優異者甚至有機會直接轉為全職員工。

該計畫的薪資條件相當引人注目：實習期間月薪約 5,400 美元，轉正後年薪最高可達 17 萬美元，水準明顯高於多數大學畢業生起薪。

帕蘭提爾科技由 Paypal(PYPL-US) 共同創辦人 Peter Thiel 與執行長 Alex Karp 於 2003 年創立，2020 年上市，目前市值約 4,500 億美元。

與多數面向消費市場的科技公司不同，帕蘭提爾科技主要為美國國防部、中央情報局（CIA）及大型企業提供數據整合與分析服務，業務涵蓋反恐、軍事決策與災害應變等高風險場景，因此常被形容為「AI 國防公司」。

在其人才體系中，前端部署工程師（FDE）被視為關鍵角色，負責在客戶現場將龐雜數據轉化為可執行的洞察。公司如今將招募觸角延伸至高中校園，正是為了提前培養未來的核心技術人才。

帕蘭提爾科技推出該計畫的背後，反映企業對傳統高等教育的不滿。執行長 Karp 多次公開批評大學教育與產業需求脫節，認為學位的實用價值正不斷下降，甚至可能阻礙職涯發展。

目前，該計畫已吸引超過 500 名高中生申請，最終僅錄取 22 人，競爭激烈程度不亞於頂尖大學。

就業數據翻轉想像 大學生優勢正在縮小

美國就業市場的結構性變化，也為這股趨勢提供了數據佐證。

克里夫蘭聯邦準備銀行最新分析顯示，在 2024 年至 2025 年間，22 至 27 歲擁有大學學歷者的每月就業成功率僅 37.1%，反而低於高中學歷族群的 41.5%。

研究指出，大學學歷在就業市場上的優勢已降至近 50 年來最低，顯示企業對學歷的依賴度正快速下降。

專家指出，這並非單一企業的特殊案例，而是整個北美高薪產業正在重寫招聘規則。求職準備的起跑點，已從過去的大二、大三，提前至高中階段。

H-1B 新制拍板 高薪成留美關鍵門票

與此同時，美國國土安全部（DHS）去年 12 月底正式公布 H-1B 簽證最終新規，確立「依薪資級別加權抽籤」制度。

未來，薪資越高的申請人，將獲得越多抽籤機會，中籤機率也大幅提升。

根據官方模擬，最高薪資級別的中籤率將提高至 61%，而低薪資級別則可能降至 15%。此舉被視為明確向高技能、高薪人才傾斜。

在此背景下，投行、諮詢、科技等高薪產業的招聘時程也不斷提前。多家頂級投行已開始針對大二學生開放兩年後的暑期實習申請；諮詢公司如麥肯錫，甚至計畫在更早時間完成隔年實習生招募。