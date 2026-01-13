鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-13 14:00

伊朗德黑蘭街頭數十萬民眾的反美集會，以及美國白宮內高層對伊朗作戰方案的討論，讓中東局勢再次充滿變數。

根據《華爾街日報》報導，週二（13 日），美國總統川普將召集國務卿盧比歐（Marco Rubio）國防部長赫格塞斯（Peter Hegseth）等官員，商討對伊朗的下一步行動。

美方考慮的選項範圍廣泛，包括增強網路反伊資訊、攻擊伊朗網路目標，以及施加更多經濟制裁甚至軍事打擊等。

不過，會議屬於初步討論性質，預計川普不會立即拍板，但將明確美國對伊朗局勢的基本方向和可能手段。

分析指出，川普政府面對伊朗局勢的策略選項豐富，但每條路徑均伴隨風險與收益。

美國官員透露，白宮正考慮非動武手段，如派遣航母打擊群進行威懾，或對伊朗政權發動網路攻擊與資訊戰。

值得注意的選項是向伊朗提供星鏈（Starlink）網路服務，幫助抗議者繞過政府網路封鎖，但伊朗已展示干擾超過 80% 星鏈終端的能力，暗示可能有外部技術支援。

最敏感的選項是軍事打擊。據悉，美軍已向川普匯報針對伊朗的作戰方案，但去年福特號航母已調往加勒比海，中東與歐洲現階段無航母部署，增加軍事行動不確定性。

除了軍事選項，川普政府更傾向透過經濟手段施壓。12 日下午，川普在社交媒體宣布，與伊朗有商業往來的國家，將在與美國交易時加徵 25% 關稅，立即生效。

由於美國對伊朗長期制裁，雙方幾乎無貿易往來，這項措施實際上是對伊朗貿易夥伴的「連坐」懲罰。

白宮的新制裁目標在於將伊朗海空貿易降至最低，特別針對出口，以進一步癱瘓伊朗經濟。

伊朗的困境與抗議潮

與此同時，伊朗國內局勢持續惡化。抗議活動自去年 12 月底因貨幣貶值、物價上漲而爆發，蔓延至全國。

據伊朗安全部隊消息，截至 1 月 12 日，抗議已造成超過 500 人死亡，其中包括 110 名執法人員。美媒報導死亡人數已達 544 人。

伊朗外長阿拉格齊指控美國與以色列參與「恐怖襲擊」，並點名前美國國務卿龐培歐 （Mike Pompeo）言論，稱其證明摩薩德特工試圖引導這些行動。

在軍事與經濟壓力下，外交管道仍有可能。阿拉格齊表示，伊朗準備與美國進行嚴肅務實的談判，條件是公平、平等與相互尊重。

有美國官員透露，儘管川普目前傾向對伊朗實施軍事打擊，但副總統范斯主導的一批高級幕僚正敦促總統優先嘗試外交手段。

川普亦表示，伊朗已傳遞願就核計畫展開談判的訊號，但同時警告，「鑑於當前局勢，我們可能不得不在會晤前採取行動」。

以色列的角色

在伊朗問題上，以色列也持關鍵立場。以色列總統納坦雅胡 11 日表示，以色列密切關注局勢發展，安全內閣將於 13 日開全體會議。

此前，盧比歐曾與納坦雅胡通話，討論伊朗與敘利亞局勢及加薩和平協議。

以色列官方表態謹慎，但媒體上充斥以色列可能對伊朗採取行動的報導。

伊朗議長卡利巴夫 11 日表示，若美國對伊朗發動攻擊，將把以色列及美國在中東的軍事基地視為合法目標。

伊朗國防部長納西爾扎德 12 日警告，若國家利益遭侵犯，將攻擊敵方設施，並視支持敵人的國家為敵人。

阿拉格齊則強調，伊朗本次軍事準備充足，範圍廣。

博弈策略：各方的抉擇與風險

在這場充滿不確定性的對峙中，各方都在仔細衡量自身行動的利弊與可能後果。

對川普政府而言，選擇並不容易：若採取軍事行動，美國可能深陷中東衝突泥淖；若僅依靠經濟制裁，又擔心無法迫使伊朗改變政策；若支援伊朗國內抗議者，則面臨技術層面的挑戰，例如星鏈網路受干擾。

伊朗方面則如走鋼絲般平衡各種壓力：一方面必須應對國內經濟困境與持續抗議，另一方面又需防範外部軍事與政治威脅。有消息稱，伊朗部分高層已開始考慮在友好國家尋求安全庇護。

分析指出，白宮週二會議的決策預計將對中東局勢產生深遠影響：