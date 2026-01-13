鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-13 19:30

在川普政府威脅要對聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 提起刑事訴訟後，世界多家主要央行首長罕見共同行動，發表聯合聲明聲援鮑爾。

這份聯合聲明以國際清算銀行 (BIS) 的名義發布，並向所有央行開放簽署，歐洲央行、英國、加拿大、澳洲、南韓、巴西及法國等多國央行首長參與。他們共同強調，央行獨立性是確保物價、金融與經濟穩定的核心基石。各國官員擔憂，政治勢力的介入將削弱民眾對通膨目標的信心，進而導致全球金融市場劇烈波動。

聯準會收到了來自司法部的大陪審團傳票，威脅要對其提起刑事訴訟。此事件源於聯準會總部翻修案，但鮑爾反擊指出，這實際上是川普政府試圖干預利率政策的「藉口」，旨在將貨幣決策屈從於總統的偏好而非公眾利益。

鮑爾在周日晚間發布的書面和視訊聲明中表示：「面臨刑事指控的威脅，是因聯準會根據對公眾利益的最佳評估來設定利率，而不是追隨總統的意願所致。」

全球央行首長的聲明中指出，有鑑於美國經濟的領導地位，若其通膨因政治壓力而失控，將會透過金融市場「出口」至全球，增加其他央行維持穩定的難度。