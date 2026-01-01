鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-13 01:30

綜合外媒周一 (12 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 宣布，將採用 Google(GOOGL-US)的 Gemini 人工智慧 (AI) 模型與雲端技術，作為旗下 AI 基礎模型的重要支柱，並用於今年稍晚推出的 Siri 升級版本，象徵這家 iPhone 製造商在 AI 布局上正式轉向與 Google 深度合作。

根據蘋果與 Google 周一發布的共同聲明，這項為期多年的合作，將讓蘋果在未來的「Apple Foundation Models」中，採用 Google 的 Gemini 模型與相關雲端基礎設施。蘋果表示，經過審慎評估後，認為 Google 的技術「提供了最具能力的基礎架構」，有助於為用戶帶來更多創新體驗。不過，雙方並未透露合作的財務條件與細節。

早在去年 8 月，《彭博》就曾報導，蘋果正與 Google 商談，考慮使用客製化版本的 Gemini 模型，為新一代 Siri 提供 AI 功能。這次合作也正值 Google 市值上周一度超越蘋果，為 2019 年以來首見，突顯 AI 競賽下兩大科技巨頭的消長。

相較於亞馬遜 (AMZN-US)、Meta(META-US) 與微軟 (MSFT-US) 近年在 AI 模型、工具與基礎建設上的大舉投資，蘋果在生成式 AI 浪潮中步調相對保守，市場對其 AI 進展的期待與壓力也不斷升高。原訂去年推出的 AI 版 Siri，因開發進度不如預期而延後，蘋果當時坦言，打造這些功能「比原先想像更花時間」。

據了解，新版 Siri 的目標不僅是回答問題，還能更理解使用者的個人情境，並主動替用戶完成操作。先前報導指出，蘋果曾考慮在 Siri 中加入「世界知識回答」功能，透過 AI 搜尋網路資訊並生成摘要。

目前，蘋果已與 OpenAI 合作，將 ChatGPT 整合至 Siri 與 Apple Intelligence，用於處理較為複雜、需要廣泛知識背景的查詢。對於此次引入 Gemini 是否影響既有的 OpenAI 合作關係，蘋果對外表示，並未對相關協議作出任何調整。OpenAI 則未立即回應置評請求。

在內部組織方面，蘋果近期也調整 AI 團隊架構，據《彭博》報導，原 AI 負責人吉安南德里亞 (John Giannandrea) 已於上月卸任，由 Vision Pro 主管洛克威爾 (Mike Rockwell) 接手，顯示公司正加速整頓 AI 發展方向。執行長庫克先前也透露，未來不排除與更多 AI 公司進行整合。

對 Google 而言，這項合作進一步鞏固其 Gemini 生態系的地位。Google 去年底推出升級版 Gemini 3 模型，並在多項 AI 評比中名列前茅 Google 執行長皮查伊去年 10 月指出，公司雲端業務在 2025 年前三季簽下的 10 億美元以上合約數量，已超越前兩年的總和。