鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-12 20:00

綜合外媒周一 (12 日) 報導，美國司法部向聯準會 (Fed) 發出傳票、威脅可能對主席鮑爾 (Jerome Powell) 展開刑事起訴的消息曝光後，市場對央行自主性疑慮升高，美股期貨與美元同步走弱，避險資產價格則應聲走揚。

川普政府被視為大幅升高對 Fed 施壓力道，市場擔憂政治干預恐削弱央行獨立性，進而影響美國貨幣政策的可信度與長期穩定性。

‌



Fed 遭傳票引爆疑慮 美股期貨與美元同步下挫

市場人士指出，司法部介入聯準會事務的行動，讓投資人重新評估美國央行在政治壓力下能否維持決策獨立性，也使金融市場短線波動加劇。

鮑爾反擊政治施壓 強調利率決策不受左右

鮑爾表示，司法部的行動「應放在政府持續威脅與施壓 Fed 的更大背景下解讀」，並直言，刑事指控的威脅，源於聯準會依據專業判斷制定利率政策，而非迎合總統的政策偏好。

他強調，相關行動並非針對去年向國會說明的 Fed 總部整修工程本身，而是試圖對央行施加政治影響力，進而左右利率決策方向。

川普則向《NBC News》表示，對司法部調查並不知情，並重申 Fed 應大幅降息，以改善住房負擔能力並降低政府借貸成本。

政治圈內部也憂心 市場信心恐受衝擊

除市場反應外，政治圈內部亦出現疑慮。部分川普盟友私下擔心，與 Fed 爆發法律衝突，恐干擾債券市場穩定，並影響鮑爾在主席任期於 5 月屆滿後是否選擇留任 Fed 理事的決定。

鮑爾的 Fed 主席任期將於今年 5 月結束，但其 Fed 理事身分可延續至 2028 年，目前尚未表態是否依慣例卸任。投資人普遍關注，未來 Fed 人事變化是否進一步牽動貨幣政策走向。

(圖：ZeroHedge)