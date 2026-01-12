鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-12 22:00

美服飾零售假期銷售成績單出爐！露露檸檬、Abercrombie有人歡喜有人愁(圖：REUTERS/TPG)

市場觀察指出，消費動能並非全面回溫，而是呈現品牌與客群之間的落差，投資人也透過股價表現，快速對假期銷售成果給出不同評價。

‌



Lululemon 假期銷售回溫 股價盤前走高

露露檸檬表示，依據初步數據，去年第四季淨營收可望落在先前財測區間的高端，最高達 35.85 億美元，每股盈餘同樣朝向指引上緣。該公司指出，這顯示假期銷售表現出現回溫跡象，為近來動能低迷的營運帶來喘息空間。

隨著運動休閒服飾市場競爭升溫，加上公司過去長期高速成長趨緩，市場對露露檸檬的營運表現審視程度持續提高。目前執行長麥唐納 (Calvin McDonald) 即將卸任，公司正尋覓接班人，尋求新一輪策略調整。

假期銷售改善，也為露露檸檬爭取更多時間因應內部與外部壓力。創辦人威爾森 (Chip Wilson) 與避險基金艾略特投資管理 (Elliott Investment Management) 近期推動公司改革，要求調整董事會結構。市場解讀，較佳的假期表現，有助於公司在關鍵轉型期穩住局勢。

消息公布後，露露檸檬股價周一盤前上漲約 3.5%。不過，該股去年累計下跌 46%，明顯落後標普 500 指數同期約 16% 的漲幅。

Abercrombie 假期表現不夠亮眼 投資人失望拋售

相較之下，Abercrombie & Fitch 的假期銷售未能帶來驚喜。該公司表示，去年第四季營收成長率約為 5%，僅落在原先 4% 至 6% 預測區間中值，未能推動公司上修財測。全年營收成長率預估至少 6%，也低於先前 6% 至 7% 的區間。

Abercrombie 指出，儘管去年 11 月受惠於強勁的返校需求而上調全年財測下緣，但進入假期季後，消費者態度轉趨謹慎，精打細算的購物行為抑制了銷售動能。公司最新展望，也意味著在歷經數年成長後，2026 年營運策略將轉向更為保守。

在假期銷售更新公布後，Abercrombie 股價周一盤前一度重挫約 17%。該股去年累計下跌 16%，同期標普中型股 400 指數則上漲約 6%。