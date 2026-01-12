鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-12 17:40

在人工智慧 (AI) 浪潮的強力推升下，全球頂尖科技富豪的財富正攀升至前所未有的高度。

科技巨頭財富狂飆：貝佐斯、佩吉與布林即將躋身「3000億美元俱樂部」(圖:shutterstock)

根據 2026 年 1 月的最新報告顯示，過去曾讓人驚嘆的「2000 億美元俱樂部」如今已顯得平常，因為亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 以及 Google (GOOGL-US) 共同創辦人佩吉 (Larry Page) 與布林 (Sergey Brin) 正迅速逼近 3000 億美元大關，目前三人的個人財富均已超過 2500 億美元。

這波財富激增的主要動力來自於投資者對 AI 計畫的狂熱。以 Google 母公司 Alphabet 為例，其股價在 2025 年大幅上揚 65%，並在 2026 年初短短幾天內又增長了 4.5%。這使得佩吉與布林的財富在 2025 年分別飆升了約 1010 億與 920 億美元，增長規模在年度排行榜中僅次於馬斯克 (Elon Musk)。

截至上周五收盤，佩吉的淨資產已達 2810 億美元，布林則為 2610 億美元。

與此同時，貝佐斯的財富也呈現穩健增長趨勢。他的身價從 2025 年初的 2390 億美元上升至 2680 億美元，這歸功於亞馬遜股價在 2025 年約 5% 的漲幅，以及 2026 年初至今約 6% 的進一步成長。