鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-13 04:00

對於今年聯準會 (Fed) 和美債市場走向而言，債券投資人青睞的「陡峭化交易」策略仍有空間。該策略押注短端美債表現跑贏長端，透過擴大兩者利差獲利，2025 年便是最熱門策略之一，吸引 Pimco 等機構，2026 年熱度延續。

美債市陷「囚徒困境」！一邊是降息誘惑 一邊是通膨頑疾 專家：這一熱門策略仍可破局（圖：Shutterstock）

根據美國勞工統計上周五 (9 日) 公布的 2025 年 12 月非農就業數據，上月就業成長低於預期，維持了市場對 Fed 進一步降息以支持經濟的預期，也確認了投資人對「短端跑贏長端」的信心，2 年期與 10 年期美債利差達近九個月最大。

除就業數據外，市場也關注多重因素，如最高法院尚未對川普關稅政策發表意見，若未來判決不利川普政府，恐影響關稅收入並施壓美債。

此外，市場正消化川普要求房利美、房地美購買 2000 億美元抵押貸款債券 (MBS) 的提議。

不過，通膨仍是關鍵阻礙。市場焦點轉向即將公布的 2025 年 12 月 CPI 數據，料將顯示通膨高企，為 Fed 按兵不動提供依據。Fed 自去年 9 月來已三度降息，交易員預估今年中及第四季將各降息一次，但降息時間預期變動將影響利差押注。

法國興業銀行美國利率策略主管 Subadra Rajappa 認為，穩定勞動市場和頑固通膨下，曲線持續陡峭化空間有限，交易動能減弱。

值得注意的是，美國上月失業率走降徹底澆熄本月降息預期，部分殖利率曲線押注解除，2 年期與 10 年期美債利差縮小，但整體看「，陡峭化交易」策略該策略仍受青睞。