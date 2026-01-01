鉅亨網編譯段智恆 2026-01-13 02:00

《彭博》周一 (12 日) 報導，在看似保守的機構投資領域中，槓桿風險偏好正悄悄回溫。一種被稱為「主動延伸策略」(Equity Extensions)、又被市場形容為「類避險基金」(Hedge Fund-lite) 的投資方式，近年重新受到大型資產管理機構與機構投資人青睞，相關資產規模已攀升至約 1,530 億美元，創下至少十年來最快成長速度。

所謂主動延伸策略，最常見的形式為「130/30」，意即投資人以 100 美元本金，透過放空部分股票取得資金，將多頭部位放大至 130 美元，同時建立 30 美元的空頭部位，在不改變整體市場曝險的情況下，讓基金經理人更充分表達選股觀點。

‌



類避險策略回歸 機構資金重拾槓桿彈性

根據 Nasdaq eVestment 數據，截至去年 9 月底，主動延伸策略資產規模達 1,526 億美元，較三年前翻倍成長，並有望創下至少十年來最大年度增幅。這標誌著自 2008 年金融危機後一度失寵的槓桿型主動投資策略，正逐步回到主流配置視野。

包括 Acadian Asset Management、Man Group 與高盛資產管理 (Goldman Sachs Asset Management) 等機構，正積極布局這類策略。Acadian 客戶顧問主管溫格蘭 (Seth Weingram) 指出，投資人開始重新思考，是否應將報酬完全寄託在少數狹窄的成長引擎上。

擺脫指數束縛 AI 行情推動策略再受關注

除主動延伸策略外，「可攜阿爾法」(Portable Alpha) 也同步升溫。此類策略透過期貨或交換合約複製指數曝險，將資金釋放出來用於追求超額報酬的交易，例如多空股票、趨勢追蹤等，靈活度更高。

對量化投資機構而言，這類結構並不陌生。高盛主經紀部門數據顯示，截至 2024 年底，系統化管理人掌握全球約 85% 的主動延伸策略資產。近年利率上升與各國景氣分歧，拉大個股表現差距，也帶動量化策略自疫情前的低潮中回溫。

部分傳統資產管理公司也開始評估推出相關產品。Jupiter Asset Management 的量化部門正考慮推出 150/50 與可攜阿爾法基金；Arrowstreet Capital 與 WorldQuant Millennium Advisors 也持續擴大相關布局。BlackRock Systematic 則透露，這類結構已占其旗艦策略資產約 15%。

不過，市場對這類策略仍保持警惕。2008 年金融危機期間，主動延伸策略表現重挫，許多產品被迫關閉。顧問公司 Meketa 的研究顯示，近年美國主動延伸策略的中位數表現，雖優於長期僅做多的同業與標普 500 指數，但長期績效仍存在不確定性。

隨著產品逐步包裝成共同基金與 ETF，相關策略也開始觸及更廣泛的投資族群。晨星統計，追蹤可攜式阿爾法的共同基金與 ETF，截至去年 11 月資產規模已達 143 億美元，四年來成長一倍。