鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-01-13 06:08

受科技股上漲帶動，美股週一 (12 日) 全面反彈，儘管市場仍對聯準會獨立性抱持疑慮，但標普 500 指數與道瓊工業指數仍雙雙以歷史新高作收。Alphabet 市值升破 4 兆美元大關。

稍早美股一度承壓，主因聯準會主席鮑爾週日晚間罕見發表聲明，證實聯邦檢察官已就他在參議院銀行委員會，針對聯準會辦公大樓整修案所作的證詞，展開刑事調查。

鮑爾指出，相關行動並非源於證詞或整修本身，而是川普政府持續施壓央行大幅降息的政治背景，並強調聯準會必須依據經濟數據與事實制定政策，而非屈服於政治壓力。

前聯準會主席葉倫警告，針對鮑爾的調查「極具寒蟬效應」，顯示出刻意將其拉下台的企圖，也加深外界對川普政府試圖干預聯準會、而非讓其獨立運作的憂慮。

本週經濟數據密集，焦點將落在週二公布的 12 月消費者物價指數 (CPI)。市場預期整體通膨將維持穩定，而核心 CPI 則可能小幅上升。

第四季財報季本週正式展開，多家華爾街大型銀行將陸續公布財報。市場將從財報中，進一步了解美國企業在 2025 年第四季，是否成功挺過政府停擺與地緣政治動盪帶來的經濟衝擊。

美股週一 (12 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 86.13 點，或 0.17%，收 49,590.2 點。

那斯達克指數上漲 62.558 點，或 0.26%，收 23,733.904 點。

S&P 500 指數上漲 10.99 點，或 0.16%，收 6,977.27 點。

費城半導體指數上漲 36.057 點，或 0.47%，收 7,674.836 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 21.55 點，或 0.14%，收 15,840.68 點。

標普 11 大板塊，以防禦型類股領漲、能源與金融走弱，整體盤勢小幅上揚但輪動明顯 (圖片：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 1.70%；蘋果 (AAPL-US) 微漲 0.34%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.00%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.37%。

台股 ADR 集體收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.52%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 3.57%；聯電 ADR (UMC-US) 小漲 0.68%；中華電信 ADR (CHT-US) 微升 0.21%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 週一收高 2.52% 至每股 331.77 美元，外媒報導，美國與台灣即將達成貿易協議，將讓台灣輸美商品關稅稅率降至 15%，並使全球晶圓代工龍頭台積電在美國進行更大幅的投資。

蘋果 (AAPL-US) 已與 Google 達成多年合作協議，將於今年稍後在其人工智慧驅動的 Siri 功能中使用 Google 的 Gemini 技術。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 升超 1.00%，報每股 331.86 美元，市值首次收在 4 兆美元以上。

沃爾瑪 (WMT-US) 股價上漲超 3%。該零售商將於 1 月 20 日正式納入那斯達克 100 指數，取代阿斯特捷利康 (AZN-US)。同時，沃爾瑪也是與 Google 合作推動 AI 輔助購物工具的零售商之一。

銀行股倒成一片，川普總統 9 日宣布，他將要求信用卡公司自 1 月 20 日起，最高只能收取 10% 的利率，兌現他在競選期間的承諾，作為其降低民生負擔政策的一環。

莫德納 (MRNA-US) 下滑超 1% 報每股 33.84 美元。該疫苗製造商預估 2025 年營收約 19 億美元，較先前第三季財報電話會議所提供區間的中值高出 1 億美元。不過，分析師對公司預期在 2028 年實現現金盈虧兩平的指引提出質疑。

Abercrombie & Fitch (ANF-US) 暴跌逾 17% 至每股 102.78 美元，原因是該零售商下修本季財測。

在美國掛牌的 Abivax (ABVX-US) 強漲超 3.1% 報每股 118.00 美元。法媒《La Lettre》報導，禮來藥廠準備以 150 億歐元、約 175 億美元收購這家法國生技公司。

華爾街分析

Pimco、PGIM 和 DWS Group 等大型債券投資機構的基金經理警告，川普挑戰聯準會獨立性，與其降息目標背道而馳。

PGIM Fixed Income 投資長 Gregory Peters 稱：「市場會因為聯準會成為不穩定來源而變得非常緊張。」

ING 分析師在報告中指出：「鮑爾已明確將此事定調為川普政府對聯準會獨立性的攻擊。市場最初的反應也呼應了這一點，美元、股市與公債 (早盤) 同步下跌，讓人回想起去年春天的『賣出美國』行情。」

摩根大通全球市場情報主管 Andrew Tyler 分析：「儘管宏觀和企業基本面支持戰術性看多立場，但聯準會獨立性面臨的風險構成威脅，因此我們在非常近期保持謹慎。」