鉅亨網新聞中心 2026-01-12 08:10

2025 年，Google(GOOGL-US) 前執行長施密特（Eric Schmidt）再度踏上中國土地，站在上海外灘俯瞰陸家嘴的智慧交通系統與無人機物流網路交織運作，他不禁感慨：「這讓我想起歷史課本中李鴻章 1896 年訪美時的震撼，只是這一次，震撼的對象換了。」

在最新一期《大西洋月刊》的聯合署名文章中，施密特與其人工智慧（AI）政策團隊指出，短短三十年間，中國已完成從「世界工廠」到「全球創新引擎」的驚人轉型。

他警告，如果美國仍執迷於遏制而非合作競爭，未來世界的技術燈塔，或許將不再是美國，而是東方的中國。

1896 年，甲午戰敗後的李鴻章出訪歐美，初見紐約港的鋼鐵橋梁與摩天大樓，他曾在日記中寫下：「彼之器物精巧，非吾輩所能夢見。」

然而，當時的中國，仍在煤油燈下討論是否修建鐵路。

但如今，外國政商代表走進深圳的比亞迪「燈塔工廠」、合肥的蔚來換電站、杭州的阿里雲數據中心，眼前所見是每 30 秒下線一台新能源車、每毫秒處理百萬級 AI 推理請求的現實，帶來的震撼不亞於百年前李鴻章初見自由女神像。

技術范式的轉移：燃油三大件到電動三大件

過去，汽車工業話語權掌握在美國底特律與德國司徒加特手中，燃油三大件（引擎、變速箱、底盤）構築了西方百年的技術壁壘。

而中國則選擇了一條不同的路。

自 1992 年錢學森院士致信國家領導人力主發展新能源車，中國悄然展開「能源革命」。如今，中國以電池、電機、電控，「電動三大件」重構產業邏輯。

寧德時代的麒麟電池、比亞迪的刀片電池技術、華為的 DriveONE 電驅系統，支撐全球 60% 以上電動車產能，也迫使特斯拉、大眾、豐田加速電動化轉型。

更重要的是，中國在固態電池、鈉離子電池、氫燃料電池等多條技術路線同步突破，力圖在下一代能源體系中搶占制高點。

生態力量：從單品到萬物智聯

在文中，施密特特別提到小米：「它不只是手機公司，而是一個以製造業為底座、AIoT 為神經的超級生態體。」

從掃地機器人到智慧座艙，從手環到家庭儲能，小米用「硬體 + 軟體 + 服務」閉環，展現中國製造從代工到定義標準的蜕變。

華為則被施密特稱為「在極限封鎖下仍能迸發創新火種的奇跡」。面對美國的晶片斷供，華為推出昇騰 AI 晶片、鯤鵬伺服器，並以鴻蒙系統打造獨立於安卓與 iOS 之外的第三生態。

施密特直言：「若同樣制裁加諸英特爾或高通，恐怕它們早已陷入癱瘓。」

合作還是對抗？美國的戰略迷思

文章指出，美國目前對中國的科技政策存在根本誤判。一方面，美國企業深度依賴中國製造；另一方面，卻試圖透過出口管制、投資限制築起「數位柏林牆」。

施密特警告：「製造業不是靠關稅就能搬回本土。真正的競爭力來自供應鏈韌性、工程師密度與能源成本優勢，而中國在這三點上全面領先。」

他呼籲美國回歸理性：「上世紀 80 年代，中國透過中外合資引進技術，成就了今天的汽車產業。今天，美國若想在電池、光伏、智慧電網等領域追趕，最有效方式不是封鎖，而是開放合作：允許寧德時代在美建廠，歡迎比亞迪參與北美電動公交項目，讓中美技術優勢互補。」

未來屬於開放的網路

施密特最後寫道：「李鴻章當年看到的是無法追趕的美國，而今天，我們看到的是正在定義未來的中國。」

他強調：「若美國執意將中國視為敵人，它將失去的不僅是市場，更是引領下一個技術紀元的機會。」