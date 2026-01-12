鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-12 10:10

官員指出，美國總統川普預計將於週二（13 日）接受簡報，討論如何回應伊朗國內抗議活動，顯示他正在考慮對伊朗政權進行懲戒，以回應其對示威者的鎮壓。

川普擬對伊朗抗議行動採取行動可能方案曝！將於週二接受簡報。(圖：REUTERS/TPG)

根據《華爾街日報》報導，川普計劃與高級政府官員會面，討論下一步行動，可能包括加強線上反政府訊息來源、對伊朗軍事與民用目標部署秘密網路武器、對政權實施更多制裁，以及進行軍事打擊。

據悉，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及聯合參謀長凱恩（Gen. Dan Caine）預計都將出席會議。

不過，由於討論尚處於初期階段，川普在會議中不會做出最終決定。伊朗國會議長於週日（11 日）警告，如果美國先行採取行動，將攻擊美國在中東的軍事基地。

據一些官員透露，在上週的初步討論中，部分幕僚擔心，美國或以色列以支持示威者名義行動，可能會助長伊朗政權宣傳，指控抗議活動受外國勢力操控。

美國國防部尚未調動部隊準備潛在軍事打擊；美國不僅需要部署資源發動攻擊，還需要保護該地區的美國軍隊。

美國近期已將福特號航空母艦 （USS Gerald R. Ford）及其打擊群從地中海調往拉丁美洲，導致中東與歐洲區域暫時沒有航母駐紮。

這些討論正值區域緊張局勢已經升高之際，尤其是敘利亞局勢。上週六，美國對敘利亞的伊斯蘭國目標發動大規模攻擊，以回應上個月兩名美軍士兵及一名平民口譯員被殺事件。

川普可能採取的選項

據部分官員透露，在川普會議召開前，相關備忘錄已送交各政府機構，徵詢其對伊朗局勢具體應對措施的意見，包括潛在的軍事目標與經濟選項。

官員表示，正在討論的其中一個選項，是美國在川普政府任內首次將由馬斯克旗下的衛星網路服務「Starlink」終端設備送入伊朗，藉此協助示威者繞過該國近期實施的網路封鎖。

官員們稱，盧比歐與以色列總理納坦雅胡於週六討論了伊朗抗議及中東其他局勢，包括敘利亞與加薩地區。

部分官員擔心，美國的回應可能升高區域緊張局勢，甚至引發與伊朗及可能的以色列直接衝突。

另一方面，象徵性但無法削弱政權的行動，可能讓示威者失望，認為華盛頓不會真正支持他們。

川普加碼強硬言論

自兩週前伊朗抗議爆發以來，川普不斷以強硬語氣表達立場。

1 月 2 日，他在社群媒體上警告伊朗政權不要殺害和平示威者，表示美國已「已做好充分準備」。上週五（9 日），他更宣稱若當局開槍，將「立即開火」。

川普也持續表達對抗議活動的支持，並在社群媒體上發文表示：「伊朗正迎向前所未有的自由，美國隨時準備伸出援手！」

美國國務院在 X 平台提醒民眾：「不要與川普總統玩遊戲，他說要做的事，就是會做到。」

官員指出，川普在此前對委內瑞拉、奈及利亞、索馬利亞、敘利亞及葉門的行動中，認為成功維護了美國利益，這使他在處理伊朗議題上更具自信。

副總統 JD· 范斯（JD Vance）上週表示，伊朗仍可能對與美國就其核計畫進行談判抱持意願，這或顯示美國政府對當前危機仍開放外交解決，而非訴諸軍事手段。

他在白宮簡報會上對記者表示：「對他們而言，最明智的做法，兩個月前如此，今天仍然如此，就是與美國進行真正的談判，針對我們在他們核計畫上需要看到的情況進行討論。」

伊朗政權態度強硬

美國官員指出，伊朗政府近期並未展現認真談判意願。

目前，德黑蘭並未顯示出對美國行動的畏懼。除了對美軍基地的威脅外，最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）及其幕僚也表明，將對示威者展開更廣泛的鎮壓行動。

伊朗檢察總長 Mohammad Movahedi Azad 週六表示，參與抗議的人被視為「上帝之敵」，這項指控可判處死刑。

伊朗軍方週六表示，將「堅決捍衛國家利益、戰略設施及公共財產」，並將動亂歸咎於以色列及其所稱的恐怖組織，誓言「挫敗敵人的陰謀」。

這場抗議活動最初由商人因經濟困境發起，兩週內蔓延成全國性反政權運動，至 1 月 8 日升級為大規模全國性抗議。

據伊朗人權組織週日統計，已有超過 500 人喪生，包括部分安全部隊成員。