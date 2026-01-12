鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-12 05:50

美軍入侵委內瑞拉、掳走總統馬杜洛的畫面震撼全球之際，美國總統川普隨後再度放話要「拿下」格陵蘭島。一連串強硬行動，也讓加拿大社會瀰漫不安情緒，因為加拿大同樣曾被川普點名，成為其「版圖構想」中的一環。

根據《彭博》報導，過去幾個月，隨著川普攪動全球貿易體系，不少加拿大人曾希望他已對將加拿大納為「美國第 51 州」失去興趣，但近期發展顯示，這種樂觀正在迅速消退。

川普近期針對委內瑞拉與格陵蘭島的言行，以及美方公開宣稱「這是我們的半球」，讓他過去關於吞併加拿大的說法，不再被視為對前總理杜魯道的羞辱或談判策略，而是逐漸被視為對加拿大主權的潛在威脅。

這種憂慮在加拿大社會快速擴散。本週稍早，加拿大《環球郵報》一篇專欄文章在社群媒體上瘋傳，文章警告，川普可能對加拿大動用軍事脅迫，並建議加拿大參考芬蘭防範俄羅斯的經驗，擴充民防體系，同時仿效烏克蘭制定國家級無人機戰略。

文章作者之一、研究全球安全議題的學者 Thomas Homer-Dixon 指出，關鍵在於迫使對方重新計算代價，「若有人試圖對我們施加軍事脅迫，就必須讓他們清楚知道，代價將極為高昂。」

恐懼催生黑色幽默

《彭博》形容，加拿大社會的焦慮甚至催生出黑色幽默。加拿大諷刺新聞網站《The Beaverton》近日一篇題為「馬克・卡尼關閉手機定位以防不測」的文章廣泛流傳，反映民間對局勢的荒謬感受。

報導指出，川普的行為令全球領導人不安，但加拿大有其特殊處境。

川普及其幕僚正試圖強化對格陵蘭島的控制，甚至不排除軍事行動。格陵蘭位於北極、具高度戰略價值，且為北約成員的一部分，而加拿大同樣具備這些特徵。

自 2024 年底以來，川普已多次公開表達希望加拿大成為「美國第 51 州」。

加拿大政府前安全與邊境顧問 Wesley Wark 直言，川普在委內瑞拉與格陵蘭島的行動，對加拿大而言「敲響了最後的警鐘」，顯示美國已不再是過去那個可預期的盟友。

加拿大卡尼政府的兩難處境

外界普遍認為，美軍實際入侵加拿大的可能性不高，但風險並未因此消失。

卡爾頓大學副教授、前國安分析師 Stephanie Carvin 表示，她仍認為這種情境「像科幻小說」，但同時也指出，美國可能以符合川普任性風格的方式，癱瘓加拿大經濟。

她認為，委內瑞拉局勢將使川普更加大膽，進一步推動其主宰西半球的冒險主義。

卡爾頓大學專門研究國防政策的副教授 Philippe Lagassé 則提出，美國可能在加拿大出現危機時「以幫忙為名」介入，例如重大天災，或加拿大對美供電能力遭到破壞。

Lagassé 說：「在川普政府領導下，美國未必會選擇退出，反而可能提出條件。」他反問道：「當美國以自身安全為由認為必須干預加拿大事務時，加拿大能做些什麼來阻止？」

加拿大軍力不足與長期調整

《彭博》指出，加拿大軍事力量並未為更具敵意的國際環境做好準備。作為全球國土面積第二大的國家，加拿大常備軍與主要預備役總數卻不足 10 萬人，還需同時應對國內天災與海外北約任務，資源明顯吃緊。

目前，卡尼政府正提高士兵薪資、投入數百億美元採購戰機、潛艦等裝備，以期達成北約規定的 GDP 2% 軍費門檻。

媒體亦披露，加拿大計畫建立 10 萬預備役與 30 萬補充預備役，但相關措施多需多年才能到位。

美國政治干預與加拿大分離主義風險

除經濟與安全層面外，美國也可能對加拿大內政施加影響。

報導指出，資源豐富、長期不滿聯邦政府的加拿大亞伯達省，可能走向獨立公投。一些被稱為「楓葉 MAGA」的團體，不僅主張脫離加拿大，甚至希望最終併入美國。

分離主義活動人士 Jeffrey Rath 向《彭博》透露，他曾三度與美國國務院官員會面，並獲得對方支持。美國國務院則拒絕評論。

儘管早期民調顯示分離派勝算不高，但 Thomas Homer-Dixon 與加拿大外交部前法律顧問 Adam Gordon 警告，公投本身已為外國干預打開大門，可能透過資金操作與假訊息影響結果，甚至在失敗後煽動對選舉正當性的質疑。

他們警告，外部勢力可能透過來源不明、帶有政治立場的資金挹注，以及系統性的假訊息操作，為分離主義運動推波助瀾；即便公投未能通過，也不排除有人刻意放大爭議，動搖社會對結果的信任。

他們進一步指出，加拿大社會必須正視一個嚴肅問題：若美國在亞伯達省公投之後，以安全考量為由選擇在蒙大拿州北部部署軍力，其政治與戰略意涵將不容小覷。

加拿大面臨貿易與外交的壓力測試

《彭博》最後指出，雖然川普目前注意力不在加拿大，但未來勢必回到雙邊關係。美加正啟動《美墨加協定》（USMCA）的例行審查，該機制可能成為美國政府集中施壓的工具。

目前約 85% 的加美貿易享有免關稅待遇，其餘商品卻面臨高達 35% 的關稅風險。對出口高度依賴美國的加拿大而言，任何取消豁免的威脅，都可能造成短期災難性衝擊。

為降低風險，卡尼已設定目標，在十年內將對其他國家的出口倍增，並展開外交轉向。下週，他將成為近十年來首位訪問中國的加拿大總理，儘管他去年仍將中國稱為「最大安全威脅」。

然而，分析人士警告，卡尼政府為維持對美關係所做的讓步，未必能換來安全，反而可能逐步侵蝕加拿大主權。