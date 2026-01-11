鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-11 14:20

由「木頭姐」伍德（Cathie Wood）創立的資產管理公司方舟投資（ARK Invest），本週對其多個 ETF 基金的持倉進行了重要調整，涵蓋半導體、數據分析以及自動駕駛電動飛機等領域。

根據《巴隆周刊》報導，近日交易披露，方舟下一代網際網路 ETF「ARK Next Generation Internet ETF(ARKW-US) 」購入了 31,573 股博通 (AVGO-US) 股票。

此次交易總額約為 1,050 萬美元，以週四（8 日）每股 332.48 美元的收盤價計算。這是目前唯一一只持有博通股票的方舟 ETF。

方舟似乎趁著博通股價下跌時加碼。週四博通股價下跌 3.2%，與其他人工智慧（AI）概念股同步回落，但週五（9 日）反彈至收盤上漲 3.76%，報 344.97 美元。

儘管帕蘭提爾科技擁有眾多支持者，並被視為美國在委內瑞拉軍事行動的受益者，但市場對其高估值仍存在疑慮。

此外，方舟太空與國防創新 ETF 「ARK ETF Trust - ARK Space Exploration & Innovation ETF(ARKX-US)」 也進行了持倉調整。

該 ETF 買入了 162,270 股 Joby Aviation (JOBY-US) 及 73,097 股 Archer Aviation(ACHR-US) 。這兩家公司都專注於自動駕駛電動飛機開發。

《巴隆》認為，此次交易或與 Archer Aviation 週四的公告有關：該公司宣布將整合輝達 (NVDA-US) 晶片於空中計程車中，消息推動股價當天上漲 3.4%，並在週五持續走高。

Joby Aviation 則表示，在收購俄亥俄州製造工廠後，預計到 2027 年每月產量將翻一倍。

此外，方舟投資出售了 24,865 股 Rocket Lab (RKLB-US) 股票。Rocket Lab 曾是方舟太空與國防創新 ETF 中，僅次於 Kratos Defense & Security Solutions (KTOS-US) 的第二大重倉股。