鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-11 11:40

美國總統川普週五（9 日）表示，他呼籲自 1 月 20 日起，對信用卡利率設置為期一年的上限，最高為 10％，但他並未說明該計畫將如何實施，也未說明他打算如何讓企業遵守。

川普呼籲信用卡利率上限10％引爭議！銀行業倡議團體：將降低信貸供應。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，川普曾在 2024 年總統選舉競選期間承諾過此措施，但當時分析人士認為，這類行動需要國會批准，因此對此不以為然。

民主黨與共和黨議員皆曾表達對高信用卡利率的關切，並呼籲應採取行動。目前，共和黨在參議院和眾議院都握有微弱多數席次。

雖然美國國會中已有立法嘗試提出類似方案，但尚未成為法律。在此次發表聲明中，川普也未明確支持任何特定法案。

川普在社交平台 Truth Social 上寫道：「自 2026 年 1 月 20 日起，我以美國總統的身分，呼籲將信用卡利率設為一年期上限 10％。」但他並未提供更多細節。

他還補充表示：「請注意，我們將不再允許信用卡公司以 20％至 30％甚至更高的利率『剝削』美國民眾，而這種情況在『瞌睡喬 · 拜登』政府期間毫無阻礙地持續存在。」

然而，參議院銀行委員會成員、民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）表示，若國會未通過法案，川普的呼籲毫無意義。

她批評川普試圖削弱美國消費者金融保護局（CFPB），並指出「乞求信用卡公司好好行事簡直是笑話。我一年前就說過，如果川普認真，我會努力推動通過一項限制利率的法案。」

白宮對川普的計畫細節未立即回應，只在社交媒體上表示總統正在設立利率上限，但未進一步說明。

一些銀行業倡議團體則在聯合聲明中表示，將利率上限設為 10％會「降低信貸供應」，並「只會迫使消費者轉向監管較少、成本更高的替代方案」。

該聲明由美國消費者銀行協會（Consumer Bankers Association）、銀行政策研究所（Bank Policy Institute）、美國銀行家協會（American Bankers Association）、金融服務論壇（Financial Services Forum）以及獨立社區銀行家協會（Independent Community Bankers of America）聯署發表。

立法者對利率表示擔憂

川普的強烈批評者、美國參議員 Bernie Sanders，以及共和黨參議員 Josh Hawley，曾共同提出一項跨黨派法案，旨在將信用卡利率在五年內上限設為 10％。

該法案明確要求信用卡公司限制利率，作為更廣泛的消費者救濟立法的一部分。

美國民主黨眾議員 Alexandria Ocasio-Cortez 與共和黨的 Anna Paulina Luna 也曾提出法案，希望將利率上限設為 10％，反映出兩黨都希望解決高利率問題。

然而，曾在在上屆總統大選中支持川普的億萬富翁基金經理 Bill Ackman 在社交平台 X 指出，川普的呼籲是「錯誤決定」。

去年，川普政府曾試圖廢除拜登時期針對信用卡滯納費的規定，要求聯邦法院撤銷將信用卡滯納費上限設為 8 美元的規範，稱此規範違法。