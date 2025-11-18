鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-18 20:50

根據聯準會數據，美國消費者在信用卡上積欠的債務總額已達到驚人的 1.233 兆美元。信用卡債務並無明顯減少的跡象，顯示愈來愈多美國人正依賴借貸，來應付日常生活開支。

家庭財務壓力持續攀升 美國信用卡債務飆破1.2兆美元新高(圖:shutterstock)

Motley Fool Money 分析指出，在薪資增長難以跟上物價上漲步伐之際，不斷上升的信用卡債務正在侵蝕家庭儲蓄，並可能減緩經濟增長，因為信用卡利率仍然居高不下。

債務總額與平均餘額創歷史新高

最新數據顯示，美國的信用卡債務總額在 2025 年第三季達到 1.233 兆美元，高於前一季的 1.209 兆美元。根據主要信用報告機構 TransUnion 資料，截至 2025 年第三季，美國人平均每張信用卡餘額為 6523 美元，比去年同期增長了 2%。

此外，考慮到多成員家庭可能擁有多張信用卡，美國家庭平均信用卡債務約為 9326 美元。

信用卡債務在過去十年中，通常占家庭總債務的 5.5% 至 6.5%。自 2021 年通膨開始飆升以來，信用卡債務也隨之穩定增長。

高利率與拖欠率引發警訊

儘管美國聯準會已經實施了降息措施，但信用卡利率卻依然頑固地保持在高位。截至 2025 年第三季，計息帳戶的平均信用卡年利率 (APR) 高達 22.25%。自 2022 年 11 月以來，利率一直維持在 20% 以上，尚未回落到過去較為標準的 13% 至 16% 範圍。

同時，信用卡拖欠率 (逾期 30 天或以上) 持續攀升。聯準會數據顯示，2025 年第三季，信用卡逾期 30 天以上的拖欠過渡率上升至 8.88%，高於前一季的 8.58%。更令人擔憂的是，逾期 90 天或以上的嚴重拖欠率也從 6.93% 上升至 7.05%。由於信用卡餘額和利息會不斷複利累積，且不像其他信貸產品有固定還款期限，家庭往往每月主要支付利息，難以減少實際本金，這表明家庭財務基礎存在潛在的脆弱性。

不同族群與收入階層的債務分布

在不同群體中，信貸壓力分佈不均。X 世代的平均信用卡餘額最高，達到 9600 美元。其次是千禧世代的 6961 美元。X 世代正處於主要收入年份，同時肩負著養家和購房等責任，高餘額反映了這種壓力。