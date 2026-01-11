鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-11 09:20

面對美國居高不下的住房成本，川普政府選擇直接繞過聯準會，利用行政力量介入抵押貸款市場，試圖透過「對沖」聯準會縮表來壓低房貸利率。

根據《路透》報導，當地時間週五（9 日），美國財政部長貝森特在明尼蘇達州接受媒體採訪時表示，政府指令房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）購買不動產抵押貸款證券（MBS），主要目的是大致匹配這些債券從聯準會資產負債表流出的速度。

貝森特指出，聯準會目前每月約有 150 億美元的不動產抵押貸款證券到期不再投資（即「縮表」）。他指的是聯準會正在逐步縮減其總額達 6.3 兆美元的債券組合中的不動產抵押貸款證券持有量。

他認為，這一操作實際上對市場形成了反向壓力，阻礙抵押貸款利率進一步下行，因此政府利用房利美和房地美的購買力來填補央行留下的需求缺口。

貝森特指出：「我認為，我們的目標是大致跟上聯準會的步伐，聯準會一直在朝著相反的方向推進。」

此前，美國總統川普下令負責監管房利美和房地美的聯邦住房金融局（FHFA）購買 2000 億美元不動產抵押貸款證券。

FHFA 局長 William Pulte 週五也證實，首輪 30 億美元的購買計畫已經啟動。

市場將此舉視為白宮解決住房負擔能力危機的激進措施，也象徵行政部門罕見地介入傳統上由央行主導的金融市場。

房利美和房地美啟動購買計畫，市場反應強烈

自從川普的指令發布以來，不動產抵押貸款證券價格飆升，市場迅速重新定價。不動產抵押貸款證券相對於美國國債的風險溢價（利差）較週四（8 日）收盤大幅收窄約 0.18 個百分點。

貝森特承認，由房利美和房地美資產負債表提供的資金不太可能直接大幅拉低抵押貸款利率，但能透過壓縮不動產抵押貸款證券與國債之間的收益率利差，間接促使房貸利率下降。

分析人士指出，雖然 2000 億美元的購買規模相比聯準會數兆美元的量化寬鬆（QE）計畫顯得溫和，但仍足以對市場施加實質性壓力。

《彭博》援引分析師預估，這項舉措可能使抵押貸款利率下降多達 0.25 個百分點。目前，美國 30 年期固定抵押貸款平均利率已從 2024 年的近 8% 降至約 6.2%，但仍高於疫情期間的 3% 水準。

社區住房貸款機構協會（Community Home Lenders of America）外部事務主管 Rob Zimmer 表示，政策將使首次購房者受益，年輕買家長期因抵押貸款成本與 10 年期國債利差過高而受限。

行政干預引發聯準會獨立性疑慮

雖然市場歡迎流動性注入，但投資界對長遠影響存在分歧，尤其對聯準會角色的討論愈發激烈。

一般而言，廣泛經濟領域的利率調控向來是聯準會的職責，其設計目的就是避免政治因素干擾決策。

除了調整短期借貸利率外，聯準會偶爾也會透過大規模購買國債或不動產抵押貸款證券來干預市場，但此類操作通常只在特定情況下使用，例如支撐流動性緊張的市場，或在經濟陷入嚴重衰退時提供刺激措施。

Baird & Co. 策略師 Kirill Krylov 在向客戶的報告中警告，川普的指令使市場機制與政治干預的界線變得模糊。

他認為，明確以操控抵押貸款利率為目的的資產購買，將政治風險再次引入這個十多年來一直努力保持獨立運作的市場。

哥倫比亞法學院全球市場與公司所有權中心聯席主任 Jeffrey Gordon 則指出，雖然購買行為可名義上以「住房負擔能力」為理由辯護，但抵押貸款市場與整體利率政策緊密相連。

行政部門此舉等同於變相貨幣政策，開創新先例，可能削弱聯準會獨立性。

目前，聯準會持有的不動產抵押貸款證券略高於 2 兆美元，是該聯準會過去為刺激經濟而採取的措施，例如在全球金融危機和最近的新冠疫情等危機期間。不過，過去兩年多來，這些持有量一直以每月約 150 億至 170 億美元的速度逐步縮減。

有些人認為，正是這種趨勢阻礙了抵押貸款利率在過去一年左右的時間裡進一步下降。

川普政府的最新舉措，被市場解讀為在公開向聯準會施壓以降息未果後，開啟了新的政策戰線，暗示白宮若認為貨幣政策無法迅速配合行政目標，將可能採取單方面行動。

房利美與房地美私有化前景不明

這項政策也使房利美與房地美的未來前景更加不明朗。川普團隊此前曾討論，計畫將這兩家在 2008 年金融危機期間被政府接管的公司重新私有化。

貝森特堅稱，此次購買行動不會影響房利美和房地美的財務狀況，兩家公司擁有充足現金，甚至可能提升收益。

然而，DoubleLine Capital 投資組合經理 Vitaliy Liberman 指出，市場原本預期 IPO 將意味政府會完全將房利美和房地美公開釋出給投資者，但目前的訊號顯示這一情況可能不會發生。

他認為，這是因為美國政府已經發現，房利美和房地美是重要的政策工具，一旦完全交由市場運作，就會失去對其控制力。

摩根大通策略師也表示，政府希望利用政府資助企業（GSE）作為政策杠杆，與私人投資者對未來 IPO 的傳統預期存在根本性衝突。