美國將介入伊朗？以色列高度警戒、川普表態「準備協助」

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-11 15:00

隨著伊朗國內反政府抗議持續擴大，三名熟悉內情的以色列消息人士透露，以色列當局已提高安全警戒層級，密切關注美國是否可能介入伊朗局勢。

根據《路透》報導，美國總統川普近日多次針對伊朗局勢發出強硬表態，不僅揚言美國可能介入，更公開警告伊朗統治當局不得對示威群眾動用武力。

週六（10 日），川普更是進一步表示，美國「已準備好提供協助」。

這些消息人士曾出席上週末舉行的以色列安全會議，但並未進一步說明以色列所謂「高度警戒」在實際操作層面的具體措施。

今年 6 月，以色列與伊朗曾爆發為期 12 天的軍事衝突，當時美國亦加入行動，與以色列一同對伊朗相關目標發動空襲。

另有一名在場的以色列消息人士透露，以色列總理納坦雅胡與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）於週六通電話，並討論美國可能介入伊朗局勢的相關可能性。

一位美國官員也證實雙方確實有通話，但未對討論內容作出說明。

儘管伊朗正遭逢多年來規模最大的抗議活動，以色列方面至今尚未釋出有意直接介入伊朗內部局勢的訊號。

不過，雙方長期因伊朗的核計畫與彈道飛彈發展問題而高度對立，使區域緊張情勢持續升溫。

納坦雅胡在週五（9 日）刊登於《經濟學人》的專訪中警告，若伊朗對以色列發動攻擊，將面臨「可怕的後果」。