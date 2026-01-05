鉅亨網編譯段智恆 2026-01-05 22:00

根據《彭博》周一 (5 日) 報導，美股在過去三年累計大漲約 78%，寫下近年少見的強勁表現，但華爾街多數多頭人士認為，隨著市場進入 2026 年前夕，漲勢仍有望延續，卻不再如先前那般猛烈。分析師普遍預期，今年美股仍將收高，但投資人需要為較溫和的報酬率做好心理準備。

美股狂漲三年牛市結束了嗎？華爾街這樣看(圖：REUTERS/TPG)

CFRA 首席投資策略師史托瓦爾 (Sam Stovall) 指出，投資人「可以稍微把期待值調低一點」，依舊能保持偏多立場，但必須更加審慎。他提醒，今年同時面臨歷史上表現相對具挑戰性的美國期中選舉年，市場波動風險不容忽視。

根據《彭博》調查，華爾街策略師平均預期標普 500 指數今年將上漲約 9.2%，大致符合本世紀以來的平均年報酬率，但明顯低於過去三年分別上漲 24%、23% 與 16% 的亮眼表現。史托瓦爾指出，這樣的預測，也與「連續三年雙位數上漲後的第四年」歷史平均表現相符。

三年強漲後 市場進入報酬放緩期

從歷史經驗來看，市場並非每次都能延續強勁漲勢。過去兩次連續三年上漲至少 10% 的情況，分別發生在 2014 年與 2019 年之後，隔年股市皆出現下跌。如果標普 500 今年仍能上漲 10%，將創下自 1999 年以來最佳的四年表現。

多頭的主要論點在於，美國經濟可望於上半年加速成長，減稅與監管鬆綁政策，加上人工智慧相關投資持續推進，將為經濟與企業獲利提供支撐。不過，審慎派人士則警告，估值水準仍偏高，加上資本支出規模擴大，未來可能侵蝕企業獲利能力。

美銀 (BAC-US) 證券策略師指出，大型科技公司在指數中占比過高，而其資本密集度持續攀升，再加上本益比偏高與就業市場出現裂痕，都是市場需要提高警覺的原因。該機構對標普 500 今年的漲幅預估僅約 4%，明顯低於市場平均。

選舉年效應與估值壓力 多空交錯

歷史數據也顯示，期中選舉年並非股市的甜蜜期。史托瓦爾指出，在期中選舉年，股市平均漲幅僅約 3.8%，且上漲機率只有 55%，「幾乎和丟銅板差不多」。

Sevens Report 創辦人艾塞 (Tom Essaye) 也表示，像過去三年這樣的多頭行情，往往出現在景氣循環後段，並可能為循環性熊市埋下伏筆。他指出，從歷史來看，這類情況之後，標普 500 的五年期前瞻報酬多半不佳，近期市場也浮現一些警訊，例如 AI 概念股是否出現泡沫疑慮，以及指數回測技術支撐區。

不過，對高估值與漲勢過熱的警告，近年來多次被企業獲利成長所化解。市場目前預期，企業獲利成長率將在 2026 年加速至接近 14%，高於 2025 年的約 12%，可望為股市提供支撐。