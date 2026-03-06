鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-07 07:20

《彭博》報導，隨著華爾街警告中東戰爭可能因推升燃料成本而大幅壓縮利潤，美國航空公司股票已跌入熊市。

標普綜合航空業指數 (S&P Supercomposite Airlines Industry Index) 周五 (6 日) 收跌 4.1%，跌勢延續至第六個交易日。該指數已從上個月才創下的多年高點回落超過 22%。一般而言，自高點下跌 20% 以上即被定義為熊市。

航空股的急跌主要源於伊朗衝突，該衝突已導致航空燃料價格飆升。

分析師擔心，隨著中東戰事持續，燃料價格可能在一段時間內維持偏高。

德意志銀行周五警告，燃料價格的上漲對航空公司構成「生存威脅」。該行指出，2005 年燃料價格飆升時，航空業曾遭受嚴重衝擊，達美航空 (Delta Air Lines)(DAL-US) 與西北航空 (Northwest Airlines) 當時都曾申請破產保護。

德銀分析師 Michael Linenberg 在報告中表示，「如果短期內沒有緩解，伊朗戰爭可能迫使全球航空公司停飛數千架飛機。部分財務體質較弱的航空公司甚至可能停止營運。」

儘管美國航空公司大致未受到中東地區旅遊中斷的直接影響，但航空燃料最高可占其成本的 30%，因此仍面臨顯著的間接衝擊。

Rothschild & Co. Redburn 本周將美國航空 (American Airlines)(AAL-US) 的評級下調至相當於「持有」，並預計該公司今年將出現虧損。

Jefferies 指出，其對 2026 年燃料價格的預估每變動 5%，將對達美航空與聯合航空 (United Airlines)(UAL-US) 的每股盈餘 (EPS) 造成 5% 至 10% 的影響，而對美國航空而言，影響幅度更高達 35%。

彭博智庫分析師 George Ferguson 表示，美國航空公司將透過調漲機票價格來抵消部分燃料成本，他認為航空業仍能撐過這場危機。

他表示，「我不是說利潤會很好，但至少能減少虧損。而且美國市場距離中東衝突較遠，旅遊需求應仍能維持。」

除了燃料成本上升外，如果衝突讓消費者對出國旅行感到不安，旅遊與運輸公司也可能遭受需求下降的衝擊。此外，油價上漲對整體經濟的影響同樣令人關注。

Linenberg 指出，「另一個重要因素是燃料價格上漲對美國經濟的負面影響，尤其是對航空旅遊需求的衝擊，特別是對價格最敏感的消費族群。」