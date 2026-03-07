鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-07 08:30

邁威爾公布調整後每股盈餘 (EPS) 為 0.80 美元，營收 22.2 億美元。據 FactSet，分析師原先預期為每股盈餘 0.79 美元、營收 22.1 億美元。

其中，資料中心部門營收達 16.5 億美元，高於分析師預估的 16.3 億美元，並較去年同期成長 21%。

執行長 Matt Murphy 周四表示，「我們預期 2027 會計年度每一季的營收年增率都將加速成長，主要由資料中心業務持續強勁帶動，同時訂單正以創紀錄速度增加。」

邁威爾股價周五一度飆漲 21% 至 91.83 美元。截至收盤，該股今年已轉為上漲。

近年來，投資人關注邁威爾的客製化 AI 晶片業務，也就是 ASIC(特殊應用積體電路)。然而，公司許多成長動能其實來自資料中心網路產品需求增加。公司表示，互連產品營收預計在 2027 會計年度成長超過 50%。

近幾個月，邁威爾也宣布兩項收購案：以 32.5 億美元收購光學網路公司 Celestial AI，並以 5.4 億美元收購互連技術公司 XConn。

Susquehanna 分析師 Christopher Rolland 在報告中表示，「邁威爾在客製化 ASIC、互連技術，以及現在的光子技術擴展方面，都擁有強勁成長機會，我們期待公司能執行並可能超越這些新目標。」

他重申對邁威爾股票的正向評級，並給予 100 美元目標價。

邁威爾預估第一季每股盈餘約 0.79 美元，上下浮動 5%，營收約 24 億美元，上下浮動 5%。華爾街預估為第一季每股盈餘 0.74 美元，營收 22.8 億美元。

本周交出強勁財報的晶片公司不只邁威爾。博通 (Broadcom)(AVGO-US) 周三晚間公布優於預期的第一季財報，並給出強勁的第二季展望。執行長陳福陽 (Hock Tan) 表示，公司對 AI 業務的未來銷售已「有明確可見度」，預期 2027 年 AI 相關營收將大幅超過 1,000 億美元。

儘管 AI 產品需求強勁，但邁威爾與博通都高度依賴少數大型客戶，因此投資人也密切關注客戶關係變化。市場持續質疑，邁威爾是否在亞馬遜下一代 Trainium 3 晶片設計案中，部分訂單被台灣的世芯電子 (Alchip)(3661-TW) 分走，或在微軟相關業務上被博通取代。不過最新財報可能有助於緩解這些疑慮。