鉅亨網編譯陳又嘉
《巴隆周刊》報導，邁威爾科技 (Marvell Technology)(MRVL-US) 公布優於預期的第四季財報後，周五 (6 日) 股價大漲超過 18%。對該晶片製造商而言，客製化人工智慧 (AI) 晶片與資料中心網路產品的組合正展現強勁成長動能。
邁威爾公布調整後每股盈餘 (EPS) 為 0.80 美元，營收 22.2 億美元。據 FactSet，分析師原先預期為每股盈餘 0.79 美元、營收 22.1 億美元。
其中，資料中心部門營收達 16.5 億美元，高於分析師預估的 16.3 億美元，並較去年同期成長 21%。
執行長 Matt Murphy 周四表示，「我們預期 2027 會計年度每一季的營收年增率都將加速成長，主要由資料中心業務持續強勁帶動，同時訂單正以創紀錄速度增加。」
邁威爾股價周五一度飆漲 21% 至 91.83 美元。截至收盤，該股今年已轉為上漲。
近年來，投資人關注邁威爾的客製化 AI 晶片業務，也就是 ASIC(特殊應用積體電路)。然而，公司許多成長動能其實來自資料中心網路產品需求增加。公司表示，互連產品營收預計在 2027 會計年度成長超過 50%。
近幾個月，邁威爾也宣布兩項收購案：以 32.5 億美元收購光學網路公司 Celestial AI，並以 5.4 億美元收購互連技術公司 XConn。
Susquehanna 分析師 Christopher Rolland 在報告中表示，「邁威爾在客製化 ASIC、互連技術，以及現在的光子技術擴展方面，都擁有強勁成長機會，我們期待公司能執行並可能超越這些新目標。」
他重申對邁威爾股票的正向評級，並給予 100 美元目標價。
邁威爾預估第一季每股盈餘約 0.79 美元，上下浮動 5%，營收約 24 億美元，上下浮動 5%。華爾街預估為第一季每股盈餘 0.74 美元，營收 22.8 億美元。
微軟 (MSFT-US)、亞馬遜(AMZN-US) 等科技巨頭正積極興建資料中心，以支援 AI 運算需求，而邁威爾正是提供相關核心技術產品的供應商之一，這也推動公司近期營收成長。
今年微軟、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜與 Meta Platforms(META-US) 的合計資本支出預計約達 6,500 億美元，持續的投資可能為邁威爾帶來利多。
本周交出強勁財報的晶片公司不只邁威爾。博通 (Broadcom)(AVGO-US) 周三晚間公布優於預期的第一季財報，並給出強勁的第二季展望。執行長陳福陽 (Hock Tan) 表示，公司對 AI 業務的未來銷售已「有明確可見度」，預期 2027 年 AI 相關營收將大幅超過 1,000 億美元。
儘管 AI 產品需求強勁，但邁威爾與博通都高度依賴少數大型客戶，因此投資人也密切關注客戶關係變化。市場持續質疑，邁威爾是否在亞馬遜下一代 Trainium 3 晶片設計案中，部分訂單被台灣的世芯電子 (Alchip)(3661-TW) 分走，或在微軟相關業務上被博通取代。不過最新財報可能有助於緩解這些疑慮。
Benchmark Research 分析師 Cody Acree 周五表示，「即使邁威爾目前確實與世芯共同參與亞馬遜下一代 Trainium 3 設計，但從公司多層次成長動能來看，長期影響其實不大。」Acree 將邁威爾股票評級從中立上調至買進，並給出 130 美元目標價。
