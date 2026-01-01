鉅亨網新聞中心 2026-01-01 19:00

美國司法部近日宣布，聯邦法院已批准一項和解協議，結束對迪士尼 (DIS-US) 旗下迪士尼全球服務公司（Disney Worldwide Services Inc）及迪士尼娛樂營運公司（Disney Entertainment Operations LLC）涉嫌違反《兒童線上隱私保護法》（COPPA）的訴訟。

根據和解協議，迪士尼將支付 1,000 萬美元民事罰款，並接受法院下達的禁令，確保未來在 YouTube 平台上遵守兒童隱私相關規定。

‌



司法部指出，此前在加州中區聯邦法院提起的訴訟指控，迪士尼未將部分針對兒童的 YouTube 影片正確標註為兒童內容，導致對 13 歲以下兒童投放定向廣告，並在未取得家長同意的情況下收集兒童個人資訊，違反法律規定。

美國司法部民事司的一位助理檢察長表示：「司法部堅定致力於確保家長對孩子資訊的收集與使用擁有發言權。」

根據和解協議，除了支付罰款外，迪士尼必須建立完整的兒童隱私合規計畫，確保未來在 YouTube 平台上的內容發布與資料處理完全符合 COPPA 要求，不得以任何違法方式經營相關內容。